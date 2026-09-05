Tecnología rionegrina para detectar incendios: Invap expande su sistema Aleph-fuego

La empresa de tecnología rionegrina Invap diseñó una plataforma de alerta temprana para la prevención de incendios, llamada Aleph-fuego, para el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif). El sistema se implementó en la temporada de verano pasada, pero a lo largo del otoño los especialistas aprovecharon para entrenarlo y mejorarlo.

«Lo que hace es detectar columnas de humo con cámaras y mandar esa información al centro de monitoreo en la central del Splif. También manda una notificación por WhatsApp«, describió el ingeniero en Sistemas, Santiago Pérez Ghiglia, gerente de Estrategia Tecnológica y Negocios de Invap.

El sistema mueve las cámaras de manera automática y las columnas de humo se detectan a través de la inteligencia artificial. «Lo que hicimos -acotó Pérez Ghiglia- fue entrenar un modelo con imágenes específicas de la zona para detectar las columnas de humo. Parece una tarea sencilla, pero en esta zona hay muchos días con niebla o mucho polvo que se levanta de los caminos y eso requiere ir entrenando el modelo«.

Aleph se puso en marcha en la temporada de verano. Foto: gentileza

La plataforma se puso en marcha en el verano aunque en esa época suele haber pocas columnas de humo debido a la prohibición para hacer fuego. Por eso, se aprovechó estos meses del otoño para refinar el sistema con las quemas controladas y programadas. «Hay una serie de algoritmos que nos permite ajustar ese modelo de manera que pueda distinguir entre columnas de humo y otras cosas de aspecto similar, como nubes o polvo que levanta un vehículo en un camino de tierra», planteó.

El sistema dio resultado, pero «como en todo desarrollo, aprendimos y surgieron nuevas necesidades que se evidenciaron a partir del uso de las nuevas tecnologías». «A futuro, por ejemplo, se pretende tener la trazabilidad para saber dónde están los jefes de cada cuadrilla en el terreno. Desarrollamos una funcionalidad para ver en un mapa, en tiempo real, la ubicación de una cuadrilla«, esbozó Pérez Ghiglia. Esa función se pensó, en principio, para el tema del fuego, pero el Splif la empleó durante la búsqueda de una mujer extraviada en Bariloche. «Así queda el registro de la zona donde se hacían los rastrillajes. Se podría usar cuando hay pobladores aislados con las nevadas. Cuando uno desarrolla tecnología localmente y trabaja directamente con el que la va a usar, puede ir ajustándola. Hay una mirada a largo plazo», valoró.

Aleph se puso en marcha en la temporada de verano. Foto: gentileza

Soluciones que permitieran mejorar los tiempos de respuesta

La demanda de esta aplicación surgió tras el incendio forestal en El Bolsón en el verano del 2025, que afectó 221 viviendas. En esa oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck pidió a Invap «trabajar con Splif para aplicar la tecnología al manejo del fuego«.

«La palabra clave es consciencia situacional: ¿a dónde está la columna de humo?, ¿a dónde están los móviles?», expresó. Este verano, recordó, además se instaló una cámara en un avión observador que permite detectar los focos de calor durante un incendio -o después- y evaluar esos puntos desde la central de monitoreo. «De esta forma, el Splif puede enviar un observador, pero el centro de monitoreo dispone de las imágenes del avión en tiempo real», indicó.

El paso siguiente fue el Aleph, en alusión al cuento del escritor Jorge Luis Borges. «Plantea la idea de un personaje que termina llegando a un punto desde donde se ven todos los puntos, el universo entero desde todos sus puntos de vista que es un poco la idea de este sistema. Una plataforma no solo para la gestión de fuego sino de consciencia situacional y control con muchas aplicaciones», dijo. En este sentido, puso como ejemplo a Peter Thiel que usa nombres del universo de Tolkien para bautizar a sus empresas tecnológicas basadas en análisis de datos y vigilancia masiva, como Palantir Technologies. «Evidentemente a los locos que nos gusta hacer tecnología nos encanta usar referencias literarias«, manifestó.

Aleph se puso en marcha en la temporada de verano. Foto: gentileza

Bariloche, Bolsón y Conesa

Desde el Splif, explicaron que el gobierno rionegrino decidió contratar el software de Invap para toda la provincia. Ya se puso en marcha en Bariloche y en El Bolsón y la próxima semana, se implementará en Conesa. «El objetivo fue fortalecer el sistema de alerta temprana que ya consta de 10 cámaras en el ejido urbano«, puntualizó Lighuén Castillo, del área coordinadora del organismo.

Advirtió que hasta ahora, ante una emergencia, se respondían a llamados telefónicos de la comunidad. «Antes teníamos que ir a constatar los incendios en terreno, con brigadistas. Y muchas veces, era falso. Ahora, lo comprobamos más fácilmente y de esta manera, ahorramos recursos«, subrayó.

Destacó que el software permite generar el alerta de inmediato, incluso antes que las cámaras y «discernir si se trata de una nube, simplemente neblina o una columna de humo. En la zona del vertedero, por ejemplo, siempre hay humo, pero la inteligencia artificial ya sabe que no es competencia del Splif».

Aleph se puso en marcha en la temporada de verano. Foto: gentileza

El objetivo de Invap es ofrecer esta plataforma de calidad a otras provincias que también enfrentan el problema de los incendios. «El producto que tenemos hoy tiene más funcionalidades que las que tenía en el verano. No solo detecta focos de calor sino que integramos la detección de rayos que pueden originar incendios, el pronóstico meteorológico y modelos de propagación de fuego», detalló.

¿En qué se diferencian los desarrollos de Invap a lo que pueden ofrecer otras empresas? «Invap vende una plataforma abierta que tiene licencia perpetua con el objetivo que se transforme en infraestructura propia de quién la compra. No nos tienen que pagar una suscripción todos los años obligatoriamente. La idea es transferir tecnología para que quienes nos contratan la puedan operar sin depender de Invap. Ese es el diferencial que tiene nuestro modelo de negocios», concluyó Pérez Ghiglia.