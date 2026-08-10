Una maniobra del Tesoro Nacional para aplacar la tasa de interés derivó en denuncias cruzadas entre Caputo y una diputada

Un movimiento de $ 3,7 billones realizado por el Tesoro Nacional, derivó en una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano, contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el manejo del dinero público está debidamente acreditado, por lo cual replicará con una querella por calumnias.

En la última licitación de julio, la Secretaría de Finanzas adjudicó títulos por $ 12,21 billones, para renovar vencimientos por $ 8,5 billones. De esta forma, el Tesoro Nacional absorbió $ 3,7 billones de más.

Los analistas económicos siguen este dato para intentar descifrar cuál es la estrategia del Ministerio de Economía en el manejo de la deuda y de la liquidez del mercado. Con el correr de los días se observó que esos fondos no fueron depositados en la cuenta que el Tesoro Nacional tiene en el Banco Central y surgieron diferentes especulaciones.

Ante una consulta que buscó darle claridad al tema, en la última conferencia de prensa el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respondió con una evasiva, dado que no podía dar precisiones sobre las decisiones del Tesoro.

“No creo que hayan desaparecido, puede ser que no lo haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están; son bastantes como para no encontrarlo”, fue la contestación de Bausili, que sin violar el criterio de independencia del Banco Central intentó dar una señal de qué había sucedido.

A raíz de esta contestación, que leída en otro contexto puede interpretarse con una connotación negativa, la diputada Marcela Pagano denunció penalmente a Bausili y Caputo para que expliquen el destino de esos fondos.

“La respuesta del presidente del Banco Central ‘en algún lado están’, no alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició”, señaló la legisladora al argumentar sobre su demanda.

La respuesta de Caputo no tardó en llegar: “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”.

El presidente, Javier Milei, respaldó a Caputo y embistió contra la diputada que llegó a la banca que ocupa por La Libertad Avanza: “Desenmascarando a mentirosa serial. No sorprende la basura que es, ya que es periodista”, lanzó.

En rigor, el movimiento de los fondos fue publicado en los tiempos habituales en los diferentes reportes del Banco Central. De allí las consultoras económicas concluyeron que el dinero fue colocado en cuentas que el Tesoro Nacional tiene en otros bancos.

“Los datos monetarios publicados nos hacen suponer que en esta oportunidad el fisco, a diferencia de lo que hace habitualmente, llevó sus nuevos pesos (los conseguidos en la licitación) a las cuentas que tiene en bancos comerciales (quizás en la banca pública), para evitar de ese modo que haya un impacto relevante en la liquidez del sistema”, señaló en su informe la consultora 1816.

La explicación fue que el “último día de cada mes, cuando se pagan sueldos, los depósitos en pesos del sector público en bancos comerciales suelen caer cerca de $ 3 billones. Esta vez, el 31 de julio (día que, además de ser fin de mes, liquidaba la licitación), los depósitos públicos en bancos aumentaron $1,5 billones”.

En consecuencia, al devolver el dinero al sistema financiero se evitó un impacto en la liquidez del sistema que podía generar un efecto no deseado en la tasa de interés. La mayor parte del dinero habría sido depositado en el Banco Nación.

Más compras del BCRA: qué pasó con el dólar este lunes

El Banco Central mantuvo su ritmo de compras y este lunes incorporó U$S 13 millones. Así las reservas brutas subieron U$S 112 millones y treparon a U$S 49.567 millones.

El total, de compras acumuladas durante agosto asciende a U$S 124 millones y en lo que va del año llegan a U$S13.490 millones.

En lo que respecta a la cotización, en el Banco Nación cerró sin cambios a $ 1.470 para la compra y $ 1.520 para la venta, mientras que el mayorista ajustó a $ 1.489 y $ 1.499.

En cambio, el sector financiero tuvo un mal día con caída de acciones y bonos, que llevaron al riesgo país a 463 puntos.