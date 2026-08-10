Más de 3.000 camiones varados camino a Chile: Neuquén amplía retenes y el cierre de pasos en Mendoza ya es récord

El temporal de nieve y viento blanco complica día a día la situación para los choferes que buscan cruzar a Chile desde Argentina. A este lunes 10 de agosto, son más de 3.000 los camiones que permanecen varados en los principales corredores del país, como Mendoza y Neuquén. Esta situación demandó que se lleven adelante diversos operativos que incluyen la incorporación de nuevos retenes para asistir a los camioneros en puntos estratégicos como Centenario, Arroyito, Plaza Huincul y más.

En Mendoza, el Paso Cristo Redentor superó los 27 días consecutivos de cierre, una cifra récord que desvió un enorme caudal de carga hacia la Patagonia. Según detallaron las autoridades, si bien se está trabajando para despejar el túnel, el fuerte temporal de nieve complica el tránsito.

En Neuquén, la acumulación de nieve y ráfagas de hasta 160 km/h en la frontera mantienen al Paso Pino Hachado inhabilitado, generando retenes en cadena sobre las rutas 22 y 40. La secretaria de Emergencia y Riesgo, Luciana Ortiz Luna, aseguró en sus redes sociales que el bloqueo podría «extenderse hasta el miércoles».

La radiografía de los camiones varados en Neuquén: «Es una situación inédita»

En Neuquén, la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmó a este medio que al lunes 10 de agosto son 1.583 los camiones detenidos a lo largo de la provincia.

Cutral Co y Plaza Huincul: concentran el mayor volumen con 460 unidades apostadas a la vera de la ruta.

concentran el mayor volumen con apostadas a la vera de la ruta. Las Lajas: contabiliza 304 camiones en el principal retén previo a la subida al paso.

contabiliza en el principal retén previo a la subida al paso. Zapala: registra 303 vehículos pesados estacionados en zonas de servicios y la Zona Franca.

registra estacionados en zonas de servicios y la Zona Franca. Paso Cardenal Samoré: albergaba 200 camiones en espera de la ventana de habilitación.

albergaba en espera de la ventana de habilitación. Neuquén capital y alrededores: acumula 195 camiones entre Senillosa y Arroyito, 121 en Neuquén Capital y 30 en Añelo.

Frente al desborde en estaciones de servicio y banquinas, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén dispuso la apertura de urgencia del autódromo Julio «Lito» Holzmann de Centenario.

Foto: Oscar Livera.

Según detallaron desde la cartera, el predio está acondicionado para recibir hasta 500 camiones. El traslado se realiza escoltado por la Policía provincial desde la Autovía Norte y estaciones de servicio de la capital.

El lugar cuenta con duchas calientes, baños, provisión de agua potable y un puesto médico avanzado del SIEN con ambulancias de guardia. Además, se gestiona el apoyo del Ejército para reforzar la provisión de alimentos.

«Llevamos más de doce días de contingencia. Esta situación se desencadenó por el cierre del paso Cristo Redentor en Mendoza, sumado al alerta meteorológico y al cierre simultáneo de nuestros pasos fronterizos en Neuquén. Es una situación inédita por la cantidad de transportes acumulados», precisó Ortiz Luna a Radio Calf.

Foto: Oscar Livera.

En este sentido, comentó que le solicitaron tanto a Nación como al resto de las provincias limítrofes que detengan a los camiones antes de que arriben a la jurisdicción neuquina, para evitar que «continúen colapsando la provincia».

A su vez, también se contactaron con autoridades chilenas para solicitar la prioridad de paso de los camiones varados una vez que reabran los cruces fronterizos. «Organismos como Aduana, Migraciones y Senasa se comprometieron a agilizar los trámites para reducir tiempos en las zonas francas», detalló.

«Efecto dominó»: el colapso en Mendoza desborda los retenes en Neuquén, son 27 días sin habilitación de Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor cumple 27 días consecutivos inhabilitado debido a la acumulación extrema de nieve y hielo sobre el asfalto, un escenario que paralizó por completo la arteria terrestre más importante del Mercosur para el comercio hacia el Pacífico.

En total, 1.500 camiones, que ya cuentan con la documentación aprobada por Aduana y permanecen estacionados en paradores del llano, estaciones de servicio y en el Área de Control Integrado de Uspallata. En paralelo, se contabilizaron más de 1500 camiones que no pudieron cruzar y fueron derivados hacia los retenes dispuestos en las cercanías.

Foto: Clarín.

Pese a que las cuadrillas operativas de Vialidad Nacional lograron despejar la Ruta Nacional 7 hasta la boca del túnel internacional, la falta de garantías en materia de seguridad impidió la reapertura del corredor.

Del lado chileno, las autoridades ejecutaron detonaciones preventivas para controlar la caída de avalanchas sobre la traza; sin embargo, persiste la inestabilidad en la zona fronteriza y los pronósticos de nuevo mal tiempo frustraron las reuniones de coordinación técnica, dejando la reapertura sin fecha.