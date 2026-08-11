Río, mar e historias: la Patagonia que sorprende a una hora de Buenos Aires

La Ruta Provincial 1 recorre acantilados, dunas y playas casi desiertas.

El primer impacto llega apenas se abre la puerta del avión. Después de dejar atrás el ruido, las bocinas y el ritmo acelerado de la gran ciudad, el aire patagónico golpea la cara con otra intensidad. Algunos llegan desde Buenos Aires por el cielo; otros avanzan por la ruta desde ciudades cercanas, con el mate listo y la expectativa de descubrir nuevos paisajes. Todos terminan encontrándose en un mismo lugar: la costa atlántica de Río Negro.

En poco más de 300 kilómetros, el viaje propone recorrer la comarca Viedma-Carmen de Patagones, descubrir las playa del Camino de la Costa, una ruta escénica entre acantilados, dunas y un mar. Es una escapada ideal para un fin de semana largo, donde la historia, la naturaleza y el océano aparecen como protagonistas.

En Viedma, el patrimonio se descubre caminando. Desde la canonización de Artémides Zatti en 2022, la capital rionegrina fortaleció su circuito de turismo religioso. La propuesta recorre la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la parroquia Don Bosco y distintos espacios vinculados con la vida del “enfermero santo”, combinando historia, arquitectura y espiritualidad.

El circuito dedicado a Artémides Zatti.

También concentra una interesante red de museos que permite conocer la historia de los pueblos originarios, la presencia salesiana en la Patagonia, el desarrollo de las obras hídricas de la provincia, la vida de Carlos Gardel y la evolución de Viedma a través de fotografías, documentos y muestras artísticas.

Por el río

El río Negro es el corazón de esta ciudad. No solo dibuja el paisaje, también organiza la vida cotidiana de la comarca. Desde temprano, la costanera se llena de corredores, ciclistas, pescadores y familias que comparten un mate frente al agua. Y hay una tradición que resume como pocas la identidad del lugar: el cruce en lancha. Estas pequeñas embarcaciones unen Viedma y Carmen de Patagones durante todo el año y permiten entender que ambas ciudades crecieron unidas.

Del otro lado espera Carmen de Patagones, la ciudad más antigua de la Patagonia. Caminar por su casco histórico es recorrer más de dos siglos de historia entre calles empedradas, casas coloniales, escalinatas y miradores sobre el río. El circuito incluye el histórico Fuerte del Carmen, el Puente Ferrocarretero, el Pasaje San José de Mayo, el Parque Luis Piedra Buena y el Rancho La Carlota, una construcción que conserva la arquitectura de las primeras familias pobladoras.

La visita también invita a ingresar a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en 1780 y considerada la primera iglesia de la Patagonia. Allí descansan los restos del navegante Luis Piedra Buena y su esposa Julia Dufour, mientras que la cercana Manzana Histórica conserva las banderas capturadas al Imperio del Brasil durante la Batalla del 7 de Marzo de 1827. A pocos kilómetros del centro, las Cuevas Maragatas muestran cómo vivían los primeros pobladores.

O en el mar

Después llega el momento de poner rumbo al mar. La Ruta Provincial 1 está considerada una de las rutas escénicas más atractivas de la Patagonia. Los primeros 60 kilómetros son asfaltados y conducen hasta El Cóndor, el principal centro de servicios. Desde allí comienza la aventura: el asfalto queda atrás y aparecen el ripio, el desierto patagónico, las dunas, los acantilados y un océano de aguas transparentes.

Antes de continuar vale la pena dedicar un par de horas al circuito panorámico de El Cóndor. La caminata une la Ermita y Mirador de Ceferino Namuncurá, el Faro Río Negro, el primero continental y más antiguo en funcionamiento del país, y el Memorial de Malvinas.

También permite descubrir una de las mayores riquezas naturales del lugar: más de 120 especies de aves entre residentes y migratorias, además de la colonia de loros barranqueros más grande del planeta, con más de 35.000 nidos distribuidos a lo largo de 14 kilómetros de acantilados. El recorrido concluye recordando el naufragio del clipper danés El Cóndor, ocurrido en 1881 y que dio nombre al balneario.

A solo tres kilómetros de La Lobería aparece la Reserva Faunística Punta Bermeja, hogar permanente de más de 6.000 lobos marinos de un pelo y una de las colonias más importantes de la Patagonia. Los miradores permiten observarlos muy de cerca sin alterar su comportamiento natural Y la majestuosa ballena franca austral desde la costa.

El camino continúa hasta Bahía Creek, donde los acantilados comienzan a perder altura y dan paso a una extensa playa de arena y conchillas. La pequeña villa, de pocas casas y servicios básicos, transmite la sensación de haber encontrado un oasis después de casi 90 kilómetros de ripio. Allí también se extiende un inmenso campo de médanos ideal para caminatas, sandboard, fotografía y atardeceres inolvidables.

Y si quieren llegar hasta Las Grutas sumarán nuevas experiencias. Además de sus playas, ofrece excursiones para el avistaje de fauna marina, buceo en el parque submarino más grande de Sudamérica y una escapada a las imponentes Salinas del Gualicho, uno de los paisajes más sorprendentes de la estepa patagónica.

¿Y si nos vamos de pesca?

Quienes disfrutan de la pesca deportiva encuentran aquí uno de los grandes escenarios de la costa argentina. En La Desembocadura-El Pescadero, donde el río Negro se une con el mar, las playas de arena fina son ideales para capturar pejerreyes, corvinas y pescadillas. En El Cóndor sobresale la pesca desde la costa y de corvina rubia durante la temporada.

El Espigón, con su gran peñón sobre el mar, es reconocido por el pejerrey manila, róbalo, gatuzo, chucho y pescadilla. La Lobería, con sus restingas y piletones naturales, es otro clásico para el pejerrey. Más adelante, Bahía Rosas ofrece aguas profundas ideales para la pesca costera de tiburón, además de pejerrey, corvina, róbalo y pez gallo.

Finalmente, Bahía Creek se convierte en uno de los grandes paraísos para los pescadores, donde prácticamente pueden encontrarse todas las especies de la región, incluidos los codiciados tiburones. Antes de salir conviene consultar las mareas, las temporadas y el tipo de carnada recomendada en las oficinas de informes turísticos.

Datos

$52.500 sale un departamento para tres (Booking)

La agencia @viedmaexperiencias ofrece recorridos adaptados para vos.

Quienes vuelen con Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires – Viedma podrán disfrutar de promociones exclusivas

A partir de mañana, la ciudad sumará nuevas frecuencias, pasando de 4 a 6 vuelos semanales operados desde el Aeroparque Jorge Newbery. Con solo presentar el boarding pass o ticket de vuelo, los pasajeros accederán a descuentos especiales en alojamiento, excursiones y movilidad.