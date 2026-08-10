Doble homicidio en Cutral Co: juzgan ante un jurado popular a dos acusados de acribillar a dos jóvenes en el barrio Nehuen Che

El fiscal jefe Gastón Liotard formuló la acusación formal contra C.D.V. y J.J.C. por el crimen de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, ocurrido en la localidad de Cutral Co. Durante el inicio del juicio oral, la fiscalía sostuvo que los imputados persiguieron a las víctimas a bordo de un automóvil y les dispararon a quemarropa hasta provocarles la muerte de forma inmediata.

El ataque investigado se produjo el 26 de agosto de 2025, alrededor de las 2:00 de la madrugada. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, Piovesan conducía una motocicleta en la que Riquelme viajaba como acompañante, con dirección a la vivienda de una vecina del sector.

En ese trayecto fueron interceptados en el barrio Nehuen Che por un Volkswagen Gol en el que circulaban los sospechosos: C.D.V. al volante y J.J.C. en el asiento del acompañante, desde donde se efectuaron las detonaciones sobre la calle Rosembrok.

La ráfaga de disparos provocó la caída de ambas víctimas al alcanzar la intersección con la calle Agrimensor Baka. Piovesan, de 16 años, sufrió tres impactos de bala en la espalda; uno de los proyectiles atravesó la caja torácica, lesionó el diafragma, afectó ambos pulmones y el corazón, causándole un shock letal. Por su parte, Riquelme recibió dos disparos, sufriendo una lesión vascular mortal en el cuello que le ocasionó el deceso en el acto. Tras la agresión, los dos acusados se dieron a la fuga.

Ante la gravedad del hecho, Liotard y el fiscal del caso Federico Cuneo atribuyeron a los imputados la coautoría de dos hechos de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y alevosía.

Dado que la pretensión punitiva excede los 15 años de prisión, el juzgamiento está a cargo de un Tribunal de Jurados Populares. El debate, dirigido técnicamente por la jueza Vanesa Macedo Font, se extenderá a lo largo de toda la semana con la producción de pruebas, la declaración de testigos y los alegatos finales.