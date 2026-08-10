Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este martes 11: en dónde se suma el «frío extremo» y en qué partes suspenden clases

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén y Río Negro para este martes 11 de agosto. A esto, se suma otra por frío extremo en el norte de la Patagonia. Por el pronóstico, en algunos distritos se anunció la suspensión de clases. Cuáles son los sectores afectados y los peores horarios.

«El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada», detalla el parte del SMN.

Mapa de alerta por nieve del SMN para este martes 11 de agosto.

Los peores horarios de la nieve en Neuquén y Río Negro este martes 11 de agosto

Del lado rionegrino, las zonas que estarán bajo alerta toda la madrugada y la mañana inclusive son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, por su parte, los departamentos que estarán afectados en la misma franja horaria que del lado de la provincia vecina son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mientras tanto, los lugares bajo alerta en la madrugada, mañana y luego toda la noche de lunes son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.





Suspenden clases en Neuquén y Río Negro por la alerta de nieve

El Consejo Escolar de Bariloche notificó esta tarde que, debido a las actuales condiciones del tiempo, se suspendieron las actividades escolares -incluidas las clases de esquí- en los establecimientos de su jurisdicción (Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau).

En donde sí extendieron la suspensión de actividades para este 11 de agosto fue en San Martín de los Andes, en Neuquén, ya que las autoridades del Distrito Regional IX dispusieron del cese de actividades ante las inclemencias climáticas. El mismo panorama se replica en el ámbito universitario, según precisó el centro regional de la UNCo.

Asimismo, también notificaron de la suspensión de clases durante toda la jornada del martes en Junín de los Andes.

Por su parte, según precisaron fuentes de ATEN a Diario RÍO NEGRO, anunciaron que no habrá clases únicamente por la mañana en:

Zapala.

Cutral Co.

Plaza Huincul.

Buta Ranquil.

Alerta por frío extremo en Neuquén este martes 11

Por otra parte, el SMN también emitió alerta por «temperaturas extremas» en Neuquén debido a las frías condiciones que se pronosticaron desde esta tarde hasta mañana.

El nivel de la alerta implica que las bajas temperaturas «pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».

Entre las zonas afectadas están: