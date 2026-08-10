Los bonos en dólares se hundieron en Wall Street este lunes 10: el riesgo país saltó y el S&P Merval quebró una racha negativa

El inicio de la semana estuvo marcado por una fuerte presión sobre los títulos soberanos argentinos en el exterior y un clima de cautela a nivel global. Las turbulencias en los mercados internacionales, atravesadas por la escalada del conflicto en Medio Oriente y los temores inflacionarios, impactaron de lleno en los activos de renta fija local, llevando al riesgo país a su nivel más alto de los últimos dos meses. A esto se sumó la expectativa de los inversores ante una semana que será clave por la publicación de datos de inflación tanto en Argentina como en Estados Unidos.

A contramano del desempeño de los bonos, el mercado de renta variable local logró acoplarse al impulso del sector energético. La bolsa porteña experimentó una jornada de recuperación que le permitió poner fin a una seguidilla de caídas, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York encontraron un ancla en la suba internacional del petróleo, logrando sortear el pesimismo que arrastró a los principales índices de Wall Street.

El riesgo país repuntó en agosto

El indicador que elabora la banca JP Morgan registró un salto contundente este lunes. De acuerdo a los paneles de Rava Bursatil, el riesgo país cerró la jornada en la zona de los 463 a 465 puntos básicos, lo que representó un avance de 3,1% respecto al cierre anterior. Con esta suba, el índice acumuló un incremento del 13,1% en los últimos cinco días y tocó su valor más alto desde el 10 de junio.

Esta escalada fue la consecuencia directa del hundimiento de los bonos soberanos en dólares en Wall Street. Los títulos que lideraron las caídas fueron el Global 2046, el Global 2041 y el Global 2038, con retrocesos que rondaron el 1,1%.

En este contexto, un informe de Cohen Aliados Financieros citado por La Nación explicó que, tras varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos atravesaron una corrección que obligó al mercado a volver a mirar los fundamentos locales, marcados por una actividad económica que no termina de consolidarse de cara a los vencimientos de 2027.

El rebote del Merval y el dilema cambiario

En el plano local, las acciones lograron desmarcarse de la volatilidad global. El S&P Merval subió un 1,1% y cerró en 3.122.064 unidades (el equivalente a US$ 1.964 al tipo de cambio contado con liquidación), quebrando así una racha negativa de seis ruedas consecutivas a la baja. Las subas en el panel principal estuvieron lideradas por Ternium (+5,1%), Sociedad Comercial del Plata (+3,8%) e YPF (+3,7%).

En sintonía, los ADRs argentinos en Nueva York operaron empujados por las energéticas: los papeles de YPF treparon un 3,6%, seguidos por Telecom Argentina (+3,4%) y Globant (+3,1%). Del lado inverso, las mayores pérdidas las reportaron Central Puerto, Banco Supervielle (-1,4%) y Edenor (-1,2%).

En el mercado de cambios, el dólar oficial mayorista cerró a $1.497,65, mostrando una leve contracción respecto al viernes. El Gobierno se esfuerza por mantener un techo artificial sobre esta cotización en los $1.500. Al respecto, desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) advirtieron sobre el dilema que enfrenta el equipo económico: deben elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando una creciente oferta oficial de instrumentos dólar linked para evitar que el tipo de cambio vulnere ese techo, una estrategia que absorbe liquidez del sistema financiero.

Finalmente, mientras los dólares financieros cerraron con ligeras alzas (el MEP en $1.526,26 y el CCL en $1.584,87), el mercado doméstico mantiene la mirada puesta en los precios: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerar en julio, marcando un 2,9% mensual impulsada por servicios y estacionales, lo que eleva la expectativa de cara al dato nacional que el INDEC revelará este jueves.

Wall Street a la baja por la tensión geopolítica y el petróleo

El clima adverso para la renta fija argentina estuvo estrechamente ligado al pesimismo internacional. Según precisó Bloomberg Línea, los principales índices estadounidenses cerraron con pérdidas presionados por el repunte del crudo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que treparon al 4,705%. Al cierre de la rueda, el S&P 500 cayó un 0,86%, el Nasdaq cedió un 0,32% y el Dow Jones Industrial perdió un 0,11%.

El principal catalizador de esta dinámica fue la agenda geopolítica. El precio del crudo Brent avanzó un 4,1% hasta rozar los US$ 87,86 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó los US$ 81. Esta disparada se explicó por la falta de un acuerdo para restablecer el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz y las recientes declaraciones de Donald Trump, quien endureció su postura frente a Irán.

A su vez, nuevos ataques en la región, como el incendio en una refinería saudita reivindicado por rebeldes hutíes de Yemen, elevaron las preocupaciones sobre el suministro global de combustibles, reavivando el temor a que la Reserva Federal deba volver a subir sus tasas antes de fin de año.