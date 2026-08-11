Necrológicas de hoy, martes 11 de agosto de 2026

Zambon, Humberto Adriana Giuliani, Jorge Ferreria y familia despiden con profundo pesar a Humberto, nuestro maestro y gran amigo. Que su ejemplo perdure por siempre, acompañamos a la familia con todo nuestro cariño.

Dra. FERNÁNDEZ, SANDRA GABRIELA Falleció en Zapala a los 57 añosEl Colegio Médico de Zapala, despide con profundo dolor, la partida de quien en vida fuera socia de la institución, y a la vez que acompaña a su familia en estas horas de tanto pesar, elevando una oración en su memoria.

Ramírez, Ernesto Con mucha tristeza informamos el fallecimiento de Ernesto Ramírez, integrante de la Comisión Directiva del Club YPF.Acompañamos a su familia con todo nuestro cariño en este difícil momento.

GONZALEZ, GRACIELA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 9 de Agosto a la edad de 67 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF