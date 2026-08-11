Donación de sangre: pese a la tendencia nacional, Río Negro redujo casi un 20% el descarte de unidades

Mientras que a nivel nacional el panorama de la donación de sangre encendió alarmas con bajas de hasta un 30% en instituciones de referencia como el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, como en Neuquén, la provincia de Río Negro muestra un escenario de estabilidad sostenida.

Según datos oficiales del Plan Provincial de Sangre Segura, a cargo del licenciado en hemoterapia e inmunohematología Sebastián Carbonetti, la recolección de unidades en Río Negro se ha mantenido en niveles constantes, al tiempo que se logró una mejora sustancial en la eficiencia del sistema.

El sistema de hemoterapia rionegrino cuenta actualmente con 16 centros distribuidos en todo el territorio, situándose los nodos principales de concurrencia en los hospitales de Bariloche, General Roca, Viedma y Cipolletti. En términos cuantitativos, la provincia registra un promedio anual que ronda entre las 5.000 y 5.700 donaciones.

Entre 2024 y 2025, la cantidad de unidades colectadas pasó de 5.722 a 5.694, lo que representó una disminución del 0,5%, mientras que durante el primer semestre de 2026 se registraron 2.545 extracciones. En contraposición, las transfusiones mostraron un incremento del 0,4%.

El descarte de hemocomponentes experimentó una reducción del 19,3% entre 2024 y 2025, un indicador clave que compensó la leve variación negativa en las extracciones.

En la gestión del recurso, el enfoque primordial no reside únicamente en elevar las extracciones, sino en evitar el desperdicio. «Siempre en números lo que miramos en hemoterapia es lo que se descarta. Si sacás mucha sangre y no tenés salida ni transfusión pura, terminás tirándola y el costo es elevadísimo, tanto en números como en el esfuerzo del donante», explicó Carbonetti.

Así, remarcó la importancia de cuidar el aporte de la comunidad: «Una unidad que se descarta es un donante que vino, que se tomó su tiempo y da lo mejor que nos puede dar, que es su sangre. Tirarla es algo que no nos podemos permitir».

Para revertir esta problemática, Río Negro implementó una logística de red entre establecimientos de distinta complejidad. Cuando hospitales con menor volumen de transfusiones detectan bolsas próximas a su fecha de vencimiento, coordinan su envío a centros de mayor demanda como General Roca o Bariloche, intercambiándolas por unidades con mayor margen de tiempo. Esta rotación constante ha sido el factor determinante para reducir drásticamente el volumen de descarte provincial.

A esta estrategia se suma un cambio clave en cómo se busca a las personas para que donen. Históricamente, la provincia dependió del modelo de «reposición«, donde la gente acudía a donar únicamente cuando un familiar o amigo necesita sangre por una urgencia o cirugía. Hoy, las donaciones voluntarias alcanzan el 32,59% y el objetivo provincial es revertir esa realidad para no depender solo de las emergencias.

«Pasar de un modelo de reposición a uno de donación voluntaria es un trabajo que lleva años. La estrategia es salir nosotros a buscar la sangre y no esperar sentados a que el donante venga al hospital. Es un trabajo ‘extramuros’ que nos permite regular el flujo de donantes según la necesidad y así no descartar«, explicó Carbonetti. Para lograrlo, se llevan adelante charlas y campañas continuas en colegios, universidades y centros de salud.

Finalmente, el programa garantiza la equidad técnica mediante la unificación de los análisis en tres centros regionales ubicados en Bariloche, Viedma y General Roca. «Por resolución ministerial centralizamos toda la serología. Hoy en la provincia se hacen todos los análisis con el mismo equipamiento y los mismos reactivos, lo que da un nivel de trazabilidad único en la zona», destacó Carbonetti. También, el referente del área confirmó que el Ministerio de Salud provincial absorbe la provisión del 100% de los insumos críticos de hemoterapia, garantizando la operatividad de todos los hospitales rionegrinos.