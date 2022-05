Valentina Castro: “La crisis alimentaria global impone medidas de desacople de precios”

La gestión económica se debate entre los datos que arroja el tablero de la macro en un escenario global complejo y las disputas políticas tanto en el seno del oficialismo como en el de la oposición. El telón de fondo es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario. A ello se refirió en diálogo con PULSO la socióloga Valentina Castro.

PREGUNTA: ¿Cuál es su diagnóstico respecto a la gestión?

RESPUESTA: En la gestión conviven dos miradas. Hay una quizá más ligada al sector del Presidente Alberto Fernández que postula la necesidad de crecer para luego poder distribuir. Otra propone que el crecimiento ya se está dando desde el año pasado, y es necesario comenzar a redistribuir ya. Hay un indicador clave en este sentido que es la generación del ingreso. Los datos revelan como la participación de los trabajadores en la generación del ingreso viene cayendo progresivamente, al tiempo que se incrementa la participación de las ganancias del capital.

P: ¿Vuelve a discutirse la “teoría del derrame”?

R: La teoría del derrame es propia del neoliberalismo. Es una idea que ya se ha puesto en práctica en Argentina y no ha dado resultados. La última experiencia en este sentido tuvo lugar durante la gestión Macri. El salario mínimo vital y móvil cayó en términos reales un 22% entre 2015 y 2019, y otro 15% entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, lo que lo llevó a su mínimo real histórico en marzo de este año.

P: ¿Cree que el gobierno ha tomado nota de la pérdida de poder adquisitivo?

R: Es un hecho que hasta antes de la actualización que se acaba de anunciar, teníamos un salario mínimo de $38.000 que estaba muy por debajo de la canasta básica. En este sentido, el adelanto del aumento es una medida que va en línea con reconocer la necesidad de recomponer el poder adquisitivo. Es una decisión muy importante si se tiene en cuenta que es un parámetro que rige para todos los trabajadores que se desempeñan en la informalidad.

Ya hay más de 20 países que han aplicado medidas como cierre de exportaciones de determinados productos, cupos de exportación, o de suba de retenciones. Tiene que ver con la necesidad de ejercer medidas que permitan desacoplar los precios internos de los precios internacionales.

P: Hay un elemento clave que es la inflación ¿Qué análisis realiza al respecto?

R: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional planteaba una meta del 48% anual de inflación. Pero si uno observa cómo se mueven los precios en los últimos meses, se advierte que será difícil que la inflación no esté por encima de ese valor a fin de año. Es evidente que los controles de precios no han sido efectivos y que las medidas aplicadas hasta el momento no alcanzan. No obstante, también se verifica que en ciertos rubros hay aumentos de precio que no encuentran una justificación real. El sector indumentaria por ejemplo, que durante la pandemia fue uno de los más protegidos por el estado vía ATP y Repro, aumentó sus precios un 75% durante el último año. Sucede algo similar con los alimentos, lo cual tiene un efecto directo sobre la mesa de los argentinos.

P: En cuanto a los alimentos ¿hay una crisis a nivel global?

R: Bueno, eso es algo que ya señalan los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, y hasta el propio FMI, que recomienda a los países a aplicar medidas más “distributivas”. Llamativamente esta discusión se da en el mundo, y no en nuestro país. Ya hay más de 20 países que han aplicado medidas como cierre de exportaciones de determinados productos, cupos de exportación, o de suba de retenciones. Tiene que ver con la necesidad de ejercer medidas que permitan desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Lo cierto es que aún no existen en nuestro país medidas que permitan aislar los precios argentinos de los precios en el mercado internacional.

P: ¿Es necesario subir las retenciones?

R: Es una discusión interna dentro del oficialismo. Guzmán un día dice que la decisión de no subir retenciones está tomada y al día siguiente el Presidente le pide al Congreso de la Nación que discuta la suba de retenciones. El régimen aduanero le otorga al Presidente la potestad de subir las retenciones por decreto, si se evalúa que es lo conveniente. Es evidente que existe una crisis alimentaria. El precio internacional del trigo subió un 53% desde el inicio del año, y el pasado 16 de mayo la cotización subió un 6% en un solo día. El contexto es el que impone la necesidad de medidas de este estilo. Está a la vista que el fideicomiso del trigo, que fue un intento de contener el aumento del precio de la harina sin acudir a una suba de retenciones, no tuvo el efecto deseado. La discusión debiera ser incluso más amplia que solo las retenciones. Hay un tema central que es la dolarización del precio de los insumos difundidos, que hace a la política industrial en su conjunto, y alcanza a toda la cadena de valor, no solo al precio en góndola. Es un debate pendiente, que el gobierno no ha dado desde el inicio de la gestión.

P: ¿Cómo impacta el marco del acuerdo con el FMI en esta dinámica?

R: Uno de los tres ejes centrales del acuerdo con el Fondo es la reducción del déficit fiscal. Ello implica una reducción del gasto, con lo cual todas estas medidas de transferencia de ingresos que actualmente existen, van a recortarse. Las tarifas son un claro ejemplo. El esquema de segmentación va en línea con la necesidad de reducir los subsidios. No obstante, en muchos hogares los subsidios a la energía operan como un salario indirecto. Si bien quienes reciben tarifa social no se verán afectados, habrá que ver cuál es el impacto en la franja media, especialmente en la franja media baja. Hay que tener en cuenta que según el Indec, alguien que gana $60.000 ya forma parte del decil más alto de los ingresos.

PERFIL

Valentina Castro es Licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.

Se desempeña como Analista Económica e Investigadora trabaja en la elaboración de informes sobre coyuntura económica, política y social.

Es columnista habitual en radio y televisión en los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires.