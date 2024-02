Volvió Martín Guzmán, criticó a Milei y le respondió fuerte a Cristina

Crítica. El ex ministro de economía de Alberto Fernández no se guardó nada, y arremetió contra Cristina y Milei.

«Hay dos posiciones extremas sobre el rol de la sostenibilidad fiscal para la estabilidad y el desarrollo que están fuertemente presentes en el debate público nacional. Una de ellas, sostenida por el actual Gobierno y liderada por el presidente Javier Milei. La otra, sostenida por Cristina Fernández de Kirchner«.

Así inicia un extenso texto publicado ayer por el ex ministro de economía Martín Guzmán, en el que advierte sobre la inconsistencia de ambas miradas acerca de la administración del Estado nacional y la política económica.

El escrito fue dado a conocer en el sitio de noticias elDiarioAr, y en el mismo el ex conductor de la economía nacional durante los tres primeros años del gobierno de Alberto Fernández, hizo un profundo análisis del problema estructural que acecha la estructura productiva argentina, descreyendo de las visiones antagónicas en pugna que hoy representan el presidente de la Nación, Javier Milei, y el kichnerismo en cabeza de la ex presidenta.

Además dedicó una buena porción del análisis a responder en fuertes términos las críticas que Cristina Fernández brindó en su carta de la semana pasada. Guzmán instó a todos los actores involucrados en la administración de la economía durante la pandemia a «dejar de hacerse los desentendidos», sugiriendo que la ex presidenta busca despegarse del resultado económico del gobierno de Alberto Fernández.

Ni uno ni otro

En su crítica, Martín Guzmán, se coloca en un lugar que quizá no pudo disfrutar durante el frenesí de su gestión entre 2019 y 2022: el académico. Con la extensión y la profundidad necesaria, el ex ministro de economía explora, en base a su visión, los motivos por los que la estructura económica argentina no logra romper el corsé que lo aprisiona desde hace décadas.

«Javier Milei, afirma que lo único que se necesita para la estabilidad y el desarrollo de las fuerzas productivas del país es ordenar la situación fiscal y quitar al máximo al Estado de la economía», inicia su crítica Guzmán. «Cristina Fernández de Kirchner, establece que el único problema de la economía es la restricción de divisas o “restricción externa”, y que la cuestión fiscal no es un verdadero problema», agrega.

El debate económico en Argentina hoy está dominado por dos posturas extremas. Ninguna tiene lugar relevante en el mundo.



Hay una alternativa. Mi análisis. 👇https://t.co/tytxN2UcJ7 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 18, 2024

A continuación, se despega de ambas visiones, y lo fundamenta. «Ninguna de esas visiones hoy tiene arraigo en la práctica de la política económica de los países avanzados o emergentes». Como argumento, afirma que a nivel mundial existe consenso respecto a que «sin sostenibilidad fiscal no hay desarrollo posible, pero que solamente con sostenibilidad fiscal no alcanza«.

Establece en su análisis la idea de que es imprescindible el equilibrio fiscal, pero que es imprescindible un rol protagónico del Estado como impulsor del desarrollo. «Si la macroeconomía no está ordenada, no hay desarrollo que se sostenga. Y si el Estado no cumple un rol para construir una sociedad con altos niveles educativos, que genere conocimiento e invierta en una infraestructura digital y física que favorezca el crecimiento de la productividad del sector privado, no se progresa», indica.

En su crítica a ambas visiones antagónicas de país, Guzmán recoge el concepto de «bimonetarismo» al que ha apelado repetidamente Cristina, y afirma que el mismo es un resultado no deseado de la histórica tensión respecto a la forma de financiar el rojo del fisco y a la desconfianza en la propia moneda.

«Si la oferta de dinero se expande todo el tiempo y la demanda por esa moneda no crece, va a caer el precio que se está dispuesto a pagar por esa moneda. ¿Nos suena?», indaga Guzmán. Intentando fundamentar su «tercera posición», busca trazar un camino intermedio ideal. «La sostenibilidad fiscal no requiere que un Estado deba tener superávit o equilibrio fiscal siempre. Para nada. Lo que requiere es no tener déficits percibidos como estructurales, que generan una desaparición del financiamiento vía crédito y llevan a la destrucción de la moneda a cuya emisión se termina recurriendo para financiarlos», afirma.

Como corolario agrega que «La insostenibilidad fiscal contribuye al bimonetarismo y el bimonetarismo hace que la restricción externa apriete más».

A Cristina en primera persona

Es evidente que la salida de Martín Guzmán del gobierno de Alberto Fernández, se dio en medio de enormes tensiones políticas internas. Desde el kirchnerismo «de paladar negro», nunca aceptaron a Guzmán como propio y durante sus tres años al frente de economía, se encargaron de limar y desgastar el poder del ministro.

Esos desencuentros quedan a la vista en el escrito de Guzmán, que habiendo pasado el tiempo, repasa en perspectiva lo acontecido, y lo coloca en términos académicos, sin dejar de citar los acontecimientos: la respuesta y la crítica a Cristina Fernández, es en primera persona.

Luego de las elecciones de medio término en 2021, en las que el oficialismo salió derrotado, la ex vicepresidenta había publicado una de sus célebres misivas, acusando a Guzmán de llevar adelante un ajuste excesivo del gasto. Guzmán le responde tres años y medio después en su escrito publicado ayer, recordándole que ese año «la actividad económica creció 10,4%; la tasa de desempleo bajó del pico de 13% alcanzado en la pandemia a 7%, la tasa de pobreza bajó 4 puntos porcentuales; y la desigualdad de los ingresos medida por el coeficiente de Gini bajó significativamente».

«Sería bueno que nos dejemos de hacer los desentendidos», arengó Guzmán a Cristina. Además, etiquetó como «Fake News» una parte de la carta publicada por la ex presidenta, en la que refiere a la re estructuración realizada por Guzmán en 2020.

En una respuesta directa a la ex mandataria, Guzmán afirma que «Sostener que la economía argentina es bimonetaria y al mismo tiempo pedir que haya una política de gasto público más expansiva financiada con emisión monetaria no es coherente«.

Pero lo más contundente de la respuesta directa a Cristina, tiene que ver con el tipo de cambio, el superávit comercial, y la acumulación de reservas. La entonces vice presidenta repitió como un mantra durante el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández, que había un «festival de importaciones», y que le estaban «limpiando las reservas al Banco Central».

Guzmán relata que el 15 de septiembre del año 2020 había dos alternativas sobre la mesa de decisiones del gobierno de ese entonces. La primera era permitir a las empresas privadas financiar hasta el 40% de sus deudas por importaciones al tipo de cambio oficial. La segunda (que impulsaban él y el ex Ministro de Producción, Matías Kulfas), un desdoblamiento cambiario formal. La catarsis de Guzmán continúa cuando afirma que: «todas las alternativas eran una porquería; otra vez tocaba elegir entre porquerías«

El raconto de los hechos que realiza Guzmán, afirma que se optó por la primera de las alternativas, y que hubo cuatro personas que participaron de esa decisión: el presidente Alberto Fernández, la vice presidenta Cristina Fernández, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y él, como ministro de economía. «Así que sería bueno que nos dejemos de hacer los desentendidos», arenga Guzmán a Cristina.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

La crítica directa a la ex presidenta, culmina con una referencia a la carta publicada por Cristina la semana pasada, en la que el subtítulo es «Fake News». “Durante la Pandemia el gobierno reestructuró la deuda externa con bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin quita de intereses y escasa reducción de capital”, había dicho Cristina. Guzmán afirma que la información es falsa, y que la re estructuración incluyó una quita de u$s 34.800 millones entre 2020 y 2030.

La crítica a Milei

El ex ministro de economía no dejó pasar la oportunidad para esbozar una fuerte crítica a las políticas que lleva adelante el actual gobierno. Guzmán descree del resultado virtuoso del camino elegido por Javier Milei, y anticipa que los objetivos que persigue el mandatario son dos: «dolarizar la economía» y «hacer subir el precio de los bonos, para lo que se busca generar el mayor excedente posible de divisas, deprimiendo a la economía».

Guzmán admite que el ajuste que está en marcha es necesario, aunque advierte que generará una fuerte recesión. «El tipo de ajuste que se está llevando adelante para eliminar el déficit fiscal, que sí debe ser un objetivo de la política económica en estas circunstancias, es profundamente regresivo, posiblemente sin precedentes», afirma.

Por último, y pese a no haber logrado el capital político necesario para desarrollar esa agenda cuando tuvo la oportunidad de ser el conductor de la economía, Guzmán se atreve a establecer una hoja de ruta alternativa a las políticas de Milei, la que incluye fortalecer la moneda, revisar la estructura del gasto, tasa de interés real positiva, eliminación del cepo, e incluso una reforma de la carta orgánica del Banco Central.