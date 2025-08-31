Filtraciones y elecciones

En el Gobierno están convencidos que enfrentarán en los próximos días nuevas filtraciones. “Tienen más de un año de grabaciones”, aseguró una fuente del Ejecutivo a un medio nacional, en referencia a la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que desataron un escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos para Discapacidad, y por el reciente material donde se escucha a Karina Milei, hermana del presidente, hablar sobre la interna libertaria.

Más allá del origen o del autor de las grabaciones, para el oficialismo nacional no hay dudas que el objetivo principal de las escuchas es provocar un daño electoral.

Aquellas donde se escucha a Spagnuolo describir con desparpajo un esquema de retornos que llegaría hasta el círculo íntimo del mandatario, se atribuyen a una persona del entorno del exfuncionario y abogado de Milei que lo habría hecho por despecho y luego vendido el material. En las que se oye la voz de Karina, la sorpresa para el Gobierno fue mayor, porque se trataría de una conversación que ocurrió al interior de Casa Rosada y no advirtieron la filtración hasta que tomó estado público.

La Justicia tomó con celeridad la investigación de las presuntas maniobras descriptas por Spagnuolo y el viernes allanó durante horas la sede de la Andis y oficinas de la droguería Suizo Argentina. También tiene en su poder los teléfonos de los empresarios Kovalivker y del exfuncionario. No sería raro que en los próximos días pueda citar a indagatoria a los mencionados, como Lule y Martín Menem y hasta la hermana del presidente.

Desde el Gobierno aseguraron, en palabras del mismo Milei, que se trata de una “opereta” y lo adjudican a la vieja política. El crecimiento del tema en la opinión pública coincidió con un ataque violento a una caravana política en provincia de Buenos Aires, que obligó a evacuar al presidente, su hermana y otros referentes de La Libertad Avanza para evitar que sean alcanzados por piedras y otros objetos que les arrojaron.

El día después el presidente ironizó con el incidente al decir que fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” y agregó “eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedé en medio de lluvias de piedras”. “Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor”, dijo en un encuentro con empresarios.

El analista político Carlos Pagni escribió respecto de los hechos de violencia, que luego se repitieron en Corrientes con menor intensidad, y le dio contexto: “Milei quedó convertido en víctima de un clima que él mismo contribuyó a crear. Sus insultos, tan sistemáticos que prometió suspenderlos, y las expresiones literales de odio que se proyectan desde su entorno, no justifican el repudiable ataque que se registró. Pero, en alguna medida, lo explican”.

Las turbulencias que atraviesa el oficialismo ponen en riesgo el modelo. Por un lado, golpean una de las líneas de flotación del Gobierno libertario: la ética política anticorrupción; por el otro, suman un grano de arena a la falta de confianza que varios economistas, entre ellos uno muy escuchado por Milei como es Ricardo Arriazu, vienen advirtiendo sobre el plan económico y que el Gobierno esperaba superar en las elecciones.

Paradójicamente, el oficialismo confiaba en un éxito político en las elecciones debido al plan económico y ahora parece depender del resultado en octubre para blindar el programa.

La dificultad se presenta en el desafío previo que asumió La Libertad Avanza de competir con fuerza contra el peronismo en las legislativas de Buenos Aires. Y#si bien repiten que en septiembre mostrarán el piso, para alcanzar el techo en octubre, el tramo entre elecciones podría convertirse en un camino sinuoso si las turbulencias no cesan. También habrá que prestar atención en las provincias donde los candidatos libertarios dependen casi exclusivamente de la imagen del presidente y su entorno.