Neuquén presentó en Buenos Aires su invierno y redobló la apuesta para mostrar que es más que nieve

Con una puesta inmersiva, Neuquén mostró en Buenos Aires sus paisajes, centros de esquí, termas y propuestas gastronómicas. Fotos Neuquén Tur.

El aroma a trucha ahumada llegó antes que los discursos. Parado detrás de la mesa que representaba a la Ruta de la Gastronomía Neuquina, Martín Páez, de Lobo Cocina de Villa La Angostura, despachaba porciones sin dejar de explicar de dónde había salido cada producto y su historia alrededor. Había miel orgánica de Aluminé, salame de ciervo y de cordero de San Martín de los Andes, pera asada, manzana del valle, piñones. “Me enamoré de estos paisajes y rincones porque son preciosos y porque tenés a todos los productores cerca”, dijo Páez. “Hace 15 años que me mudé a la provincia y no lo cambio por nada”.

Esa mesa era, en miniatura, el argumento central del lanzamiento. Este martes, en el coqueto Rut Haus, en Buenos Aires, Neuquén presentó su Temporada de Invierno 2026 ante representantes del sector turístico, empresarios, operadores y funcionarios de los principales destinos cordilleranos. El despliegue incluyó un momento inmersivo con una enorme pantalla cubría el centro y los costados del auditorio con escenas típicas del invierno neuquino. Y antes de que comenzaran los discursos y hasta una sorpresa en paso de comedia, Joaquín Martínez -oriundo de Zapala, participante destacado de La Voz Argentina- interpretó bellamente el himno provincial.

La gastronomía neuquina fue una de las protagonistas del lanzamiento de la temporada de invierno 2026 en Buenos Aires.

El mensaje que flotó en el aire de manera constante era el mismo que el de la variedad gastronómica: Neuquén es mucho más que nieve. Aunque la nieve, esta temporada, tiene el peso de revertir un año para el olvido.

Figueroa, las termas y los 1.000 kilómetros de ruta

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento con un tono optimista y con obra pública como respaldo. “Más allá del clima que nos toque, tenemos muchas oportunidades para vivir experiencias”, afirmó, en declaraciones a la prensa.

Figueroa destacó las inversiones realizadas en cada centro de esquí -Chapelco estrena nuevos concesionarios esta temporada- y amplió el horizonte más allá de la nieve: las termas, dijo, son uno de los productos menos conocidos y con mayor potencial. “Copahue es una de las mejores termas del mundo”, señaló, y anunció que están pavimentando la ruta desde Caviahue hasta Copahue para mejorar la accesibilidad. La provincia ejecuta además más de 1.000 kilómetros de rutas nuevas y repavimenta más de 600.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación oficial de la oferta turística invernal de Neuquén ante operadores y empresarios del sector.

Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, fue directo al hueso y trabó las expectativas en revertir un año “difícil”. “Nos estamos reponiendo de una temporada con muy poca nieve, una crisis hidrológica”, reconoció. Y agradeció al sector privado que, pese a las dificultades, siguió invirtiendo. “Los entornos naturales atraen al turista, pero quienes logran que tenga una buena experiencia y quiera volver son los neuquinos que lo reciben”, dijo. Su definición de la provincia fue precisa: “Neuquén es ríos, lagos, termas, montañas, gastronomía”.

La oferta más grande del país

Gustavo Fernández Capiet, presidente de NeuquénTur, sintetizó a Río Negro la filosofía con una fórmula que repitió más de una vez: “Neuquén es multidestino, multitarget, multiproducto y multiestación”. La provincia tiene 57 ciudades, pueblos y comisiones de fomento con oferta turística, una infinidad de áreas naturales y propuestas para todos los presupuestos durante los doce meses del año. “La nieve es el gancho para hablar de todos nuestros atractivos”, explicó. “En diciembre, el gancho va a ser la pesca. Cada temporada tiene el suyo”, agregó.

En materia de nieve, los números respaldan la ambición. Neuquén presenta esta temporada la mayor superficie esquiable de Argentina: 2.510 hectáreas, 99 pistas para distintos niveles, 45 medios de elevación y capacidad de remonte para más de 31.000 esquiadores por hora. La oferta se distribuye en cuatro centros de esquí, Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resor, y dos parques de nieve: Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel en Villa Pehuenia-Moquehue, y Primeros Pinos.

El lanzamiento reunió a funcionarios, empresarios, agencias de viajes y referentes del turismo nacional en Buenos Aires.

Uno de los atractivos diferenciales es la concentración geográfica. Sobre la Ruta de los Siete Lagos se ubican Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, conformando un corredor de nieve que permite combinar distintas experiencias en pocos kilómetros. La temporada dinamiza de manera directa a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue y Andacollo, entre otras localidades.

Si sos Martínez, tenés descuento

La campaña «Todo esto es Neuquén» incluyó promociones y descuentos para atraer turistas durante la temporada invernal.

El momento más comentado de la noche fue sin duda la intervención de Anita Martínez y Mariano Martínez, quien protagonizó un divertido spot en el que recorría la provincia de punta a punta y que finalizó con una frase proyectada en pantalla que ya había circulado en redes: “Si sos Martínez o sos de Neuquén, tenés un 15% de descuento”. La campaña “Todo esto es Neuquén” tiene como embajador informal al actor y, desde este miércoles, la promoción está disponible en el sitio oficial de turismo con descuentos en hotelería, gastronomía y actividades.

Es marketing de superficie, pero con algo sólido debajo. La temporada pasada dejó una lección sobre la dependencia de la nieve. Esta vez, la apuesta es expandir la idea de que a Neuquén se puede ir en cualquier momento del año. Y valdrá la pena.