Causa Techo Digno: sin condenas para los exfuncionarios juzgados por las viviendas en Sierra Grande

Con lectura del juez Marcelo Chironi, el Tribunal absolvió este miércoles a todos los imputados en la causa conocida como «Techo Digno», vinculada a presuntas irregularidades en la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande, financiadas por Nación y ejecutadas por el municipio.

La lectura del veredicto se realizó en Viedma, luego de varias jornadas de juicio en las que se analizaron las actuaciones de las gestiones municipales encabezadas por los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren. Los acusados fueron absueltos por «falta de acusación fiscal» y el resto por «no haberse probado los hechos atribuidos».

El juez Marcelo Chironi absolvió este miércoles a todos los imputados en la causa conocida como «Techo Digno».

La Fiscalía había sostenido acusaciones contra Renzo Tamburrini y parte de su gestión

Durante los alegatos finales, el fiscal Juan Pedro Peralta, acompañado por Yanina Estela Passarelli, había sostenido la acusación contra Renzo Tamburrini y sus exfuncionarios Mauro Tamburrini (Gobierno) y Ernesto Noel (Obras Públicas), por los delitos de «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La Fiscalía entendió que durante esa gestión se certificó un avance de obra cercano al 71%, lo que permitió el envío de fondos nacionales, aunque las pericias técnicas realizadas posteriormente indicaron que la ejecución real rondaba el 42%.

Según la acusación fiscal, la maniobra consistió en la confección y utilización de certificados de obra que no reflejaban el estado real del proyecto habitacional. Peralta sostuvo en sus conclusiones que «se falsearon certificados de avance de obra para pagarle a la empresa por trabajos que no se habían realizado«.

En cambio, el Ministerio Público Fiscal desistió de la acusación contra el exintendente Nelson Iribarren y sus exsecretarios Claudia Albariño y Miguel Mesa, quienes estaban señalados por un segundo hecho relacionado con pagos por movimientos de suelo.

El juicio terminó sin condenas para exfuncionarios de Sierra Grande

El fiscal consideró acreditado en el juicio que esos trabajos efectivamente se realizaron y destacó que la gestión de Iribarren detectó inconsistencias, revisó la documentación, rescindió el contrato e impulsó la denuncia penal.

Las defensas, por su parte, cuestionaron la acusación fiscal y negaron irregularidades. Los abogados sostuvieron que no se logró acreditar una maniobra dolosa ni responsabilidades directas en las certificaciones cuestionadas.

Finalmente, este miércoles el tribunal resolvió absolver a Claudia Mariela Albariño, Nelson Rubén Iribarren, Miguel Ángel Mesa, Ernesto Héctor Noel, Mauro Tamburrini y Renzo Tamburrini.