Habilitaron el cruce a Chile por Pino Hachado: cuál es el estado de Cardenal Samoré este miércoles

Por disposición de Vialidad Nacional, el paso internacional Pino Hachado inició la jornada con un cierre temporal. La decisión se tomó debido a los riesgos por presencia de hielo y nieve en la calzada. Sin embargo a las 10, se emitió un nuevo reporte que comunicó que quedó habilitado el cruce.

Tras el cierre temporal, abren Pino Hachado: el comunicado oficial

De acuerdo con al reporte emitido este miércoles a las 8, el paso tuvo que permanecer cerrado durante las primeras horas de este miércoles debido a las condiciones del camino.

Vialidad Nacional detalló que el camino se encontraba intransitable por la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. Minutos antes de las 10, con el nuevo reporte se informó que el paso quedó habilitado, aunque remarcó que la ruta está «transitable con precaución para todo tipo de vehículos».

Qué pasa con Cardenal Samoré

Respecto al Cardenal Samoré, Vialidad informó que este está transitable con precaución para todo tipo de vehículos.

A su vez detalló que la calzada está mojada y hay pronóstico de aguanieve en cotas altas, por este motivo piden circular con cuidado. También agregó que se prevé «posible formación de hielo en sectores».

Solicitan a los conductores que mantengan «las distancias de frenado y evite maniobras de sobrepaso».