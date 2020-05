EDVSA consiguió avales para el acuerdo preventivo extrajudicial

A poco más de una semana de que se conoció la crisis que atraviesa la empresa de ingeniería y servicios, Electrificadora del Valle S.A (EDVSA), un 40 por ciento de las empresas afectadas dieron su aval para que la compañía pueda avanzar con el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), presentado en abril.

De esta manera, la firma del empresario Osvaldo Nunzi, podrá comenzar a pagar la millonaria deuda que tiene con varias empresas, en 30 cuotas y con una reducción del 30 por ciento, según confirmaron a este medio fuentes que siguen de cerca la negociación.

Si bien esto le permite comenzar a saldar los montos que adeuda, con las condiciones que propuso el mismo deudor, esto no significa que las pymes de la región están salvadas. Y es que el porcentaje que recibirían las pequeñas empresas, y los tiempos para cobrar esos montos, no comparten las urgencias que hoy enfrentan estas pymes a las que se les cortó la cadena de pagos y se les rechazaron los cheques con los que EDVSA les pagó.

Mientras tanto, la empresa de servicios sigue acumulando deuda en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según averiguó Energía On, la deuda actual, solo en cheques, ascendió a $ 682.754.466,70 de los 546.176.214,36 que registró hace una semana, es decir unos $ 136 millones más. Y en detalle, el número de cheques rechazados también aumentó de 1.132 a 1.404.

En números $682.754.466,70 es la deuda que registra hoy la firma en el Banco Central de la República Argentina. Aumentó $136 millones en poco más de una semana.

Vale recordar que en el documento interno de EDVSA, al que accedió este medio, no solo se detallaba que la deuda era cercana los 722 millones de pesos, sino que, al sumarle otras jurisdicciones y otros montos no facturados, lo adeudado podía multiplicarse hasta cuatro veces.

Estas actualizaciones en las negociaciones también dejan entrever que EDVSA no quebrará, pero si dejará a varias pymes en situación letal. Aún hay un 60 por ciento de las empresas que no firmaron el APE y que no aceptan lo que propuso la firma y pueden pedir el concurso de acreedores.

Uno de los objetivo de las pymes regionales que comenzaron a movilizarse la semana pasada es que las empresas afectadas no firmen el APE que puso sobre la mesa EDVSA, por que lo consideran "una estafa".

"Lo que hizo EDVSA es cortar prácticamente de un día para el otro los gastos en sueldos y proveedores mientras la plata le sigue ingresando por las obras que tiene con al menos dos operadoras importantes de la región", expresó una fuente cercana al proceso en diálogo con este medio. Y cerró: "Cuando la gente firma estas cosas lo hace para calmar su angustia pero no soluciona nada y pierde y la empresa se aprovecha de esta situación y de la pandemia".

Entre el 60 por ciento que aún no acordó con la empresa están las que comenzaron a litigar en conjunto e individualmente contra EDVSA en Buenos Aires, dónde la firma diseñó la maniobra extrajudicial.