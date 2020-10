Egresada de la UNRN fue premiada por la Academia Nacional de Ingeniería

Yamila Cardoso, egresada de Ingeniera Ambiental por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), recibió el premio de la Academia Nacional de Ingeniería a los y las egresadas sobresalientes de las carreras de ingeniería 2019.

La entrega del premio “Ing. Isidoro Marín” se realizará el 6 de diciembre en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, en Buenos Aires.

Yamila estudió en la Sede Andina de la UNRN, en Bariloche. Para estudiar tuvo que mudarse, ya que es oriunda de Trelew. Una vez obtenido su título pudo volver a su ciudad, donde reside y trabaja actualmente como Controller de Proyecto en el parque eólico Loma Blanca VI, para la empresa Ventus Energías Renovables.

Actualmente, Yamila trabaja como Controller de Proyecto en el parque eólico Loma Blanca VI en su ciudad natal.

¿Te fue difícil conseguir trabajo?

Esta es mi primera experiencia laboral. Yo me recibí a finales de junio y a principios de septiembre empecé a trabajar, fueron dos meses de descanso y búsqueda laboral. Para esto me fueron muy útiles las redes sociales orientadas al empleo, en especial LinkedIn, donde me pude enterar de la vacante.

¿Cómo fue tu paso como estudiante por la UNRN?

Mi paso por la UNRN fue muy grato. Si bien la carrera es nueva y tiene falencias que creo se van a ir puliendo con el tiempo y la experiencia, los profesores hicieron que haya una buena relación docente-alumno. Además, al ser tan poquitos, la enseñanza fue bastante personalizada.

¿Y la experiencia de venir a Bariloche a estudiar?

Vivir en Bariloche para mí fue una linda experiencia, de mucho crecimiento personal. Si bien hubo momentos difíciles por los niveles de exigencia de la universidad y por estar lejos de mi familia y de mi pareja, mis amigas y mi hermano hicieron que sea llevadero y me sintiera siempre acompañada. Siempre fue mi intención volver a Trelew una vez que finalizara mis estudios para estar cerca de mi familia y por suerte puede hacerlo, pero extraño mucho mis amistades de Bariloche. Por lo que siempre están las ganas de volver.

¿Qué significa para vos, en lo personal y en lo profesional, este premio?

Estoy muy agradecida con la Universidad por postularme para el premio, para mí es un reconocimiento al esfuerzo que me significó estar lejos de mi familia y por tratar de hacer lo mejor en cada materia. Quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, Pablo y Cristina, por darme la oportunidad de elegir mi carrera universitaria y apoyarme durante mis años de estudio. A mi hermano “Yaco” por bancarme, y preocuparse por mí siempre.

También quiero agradecer a mi grupo de amigas “Las ñoñas” que me acompañaron y fueron mi sostén en Bariloche, en especial quiero dedicar este reconocimiento a mi amiga Pau, que fue una gran estudiante y compañera. Y finalmente, quiero agradecer a mi novio, Guido Viti, que me bancó durante los años de estudio en Bariloche, y siempre me apoya y acompaña en mis proyectos.