El banco de sangre requiere voluntarios para las cirugías de urgencia en Bariloche

Desde el inicio de la pandemia, cada vez cuesta más que la gente sana se acerque al hospital Ramón Carrillo a donar sangre lo que complica el abastecimiento del Banco de Sangre. Si bien las cirugías programadas han disminuido en gran proporción, se siguen realizando operaciones de urgencia y otras intervenciones oncológicas.

El Servicio de Hemoterapia del hospital organizó una donación voluntaria de sangre para este viernes en la Casa del Deporte. Los turnos se piden por whats app al 2944-95-6338.

“Desde el inicio de la pandemia, estamos descentralizando el banco de sangre con el objetivo de no exponer a los donantes. Por eso, hacemos colectas cada tanto en lugares fuera del hospital”, explicó la hematóloga Julieta Pasquali.

La primera convocatoria fue en Intecnus y reunió a unos 30 donantes; la segunda se llevó a cabo en el Seas.

En el último tiempo, la gente desiste de acercarse al hospital para donar sangre. “Es entendible pero no tenemos recursos para poder proveer lo básico que se necesita en el hospital”, planteó la médica.

“Hoy, agregó, tenemos urgencias que van desde una fractura de cadera hasta una hemorragia digestiva. Sigue sucediendo más allá de la pandemia. Las cirugías oncológicas se hacen desde el día número uno. Son cirugías grandes que llevan bastante sangre. Se suma que muchos pacientes llegan tarde a la consulta”.

La condición para donar sangre es tener entre 18 y 60, ser sano y no tomar ninguna medicación. Los voluntarios deben concurrir con un desayuno liviano, sin lácteos y con el documento de identidad.

Quienes toman medicamentos para la tiroides, la presión o aspirinetas están habilitados para donar sangre aunque esa mañana no deben ingerirlos. “La idea es que en la sangre no haya medicamentos circulando. Hay gente que dice soy alérgico a la penicilina y no nos dejan donar. Si no presentó episodios a la penicilina en el último año, puede donar”, señaló.

La hematóloga recalcó que las otras colectas fueron masivas. “Hay mucha predisposición a colaborar con el prójimo. Pero nos aclararon que si era en el hospital, no iban”, planteó Pasquali y recalcó que cuentan con todos los elementos de protección personal y entre donante y donante, se procede a desinfectar el ambiente.