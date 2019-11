El Coro Provincial de Niños celebra sus 40 años

Paciencia y cariño. Dos palabras que son mucho más que eso resumen a Diego Lanfiutti como director de Coro Provincial de Niños de Neuquén, que se apresta a celebrar sus 40 años de actividad. De la gala , que será este sábado a las 21:30, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, de Neuquén), participarán también ex coristas, varios de los cuales son padres y madres de los actuales. La entrada será libre y gratuita.

Creado en 1979 por la Dirección Provincial de Cultura, a instancias de Miguel Ángel Barcos, recién en 1983 el Coro se institucionalizo por resolución ministerial como Elenco Estable de la Subsecretaria de Cultura de la Provincia del Neuquén.



En diálogo con “Río Negro”, Lanfiutti, quien dirige el Coro desde su creación, concurso mediante, adelantó que presentarán el “Ciclo de canciones Las Flores”, de Guastavino y Benarós Estoy preparando el coro para la presentación del sábado 16 con el “Ciclo de Canciones Las Flores” de Guastavino y Benarós, toda una experiencia nueva cargada de emoción porque van a unir sus voces los ex integrantes”, anunció.

En los cuarenta años transcurridos, el repertorio del coro se fue ampliando con canciones a capela, otras con piano y hasta con orquestas sinfónicas, recordó su director. “Las obras cobraron mayor complejidad y las exigencias fueron cada vez mayores, lo que dio sus frutos en diversidad y riqueza de matices que fue muy apreciado por los coristas y el público”, amplió.

Respecto del público, destacó que siempre le fue fiel y lo siguió con entusiasmo. “Esto”, dijo Lanfiutti, “nos dio fuerzas y ganas, tanto a mí como a los integrantes de la agrupación. Los coristas fueron ampliando sus posibilidades y obteniendo mayores logros”.

Al momento de recordar un punto alto en la historia del coro, el director no duda en mencionar la presentación, en 2010, junto con la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, del Maestro Mario Benzecry, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Lanfiutti la destaca por ser, aquella presentación, el resultado de un crecimiento y madurez logrado por el Coro como grupo de trabajo. “Fue inolvidable la repercusión que alcanzó la presentación del Coro y la felicidad del público y de los niños y niñas en una velada que para nosotros fue inolvidable.

Hoy, el coro está conformado por 25 niños y niñas, varios de los cuales, remarca Lanfiotti, son hijos de ex integrantes. “Es como una herencia, no sé si es bueno o no, el tiempo lo dirá (risas)”, sostiene. Eso sí, herencia o no, los niños van contentos. “Si no se disfruta, no vale. Cantar es sinónimo de gozo. El canto no se impone”, afirmó.

¿Cómo es trabajar con voces infantiles? “Se parte de la emisión de la voz natural del niño”, reveló el director. “Se trabaja con rudimentos de técnica vocal para llegar a impostar. Esto se va profundizando en este camino”. Y en cuanto al cambio natural en las voces, Lanfiotti explicó que las niñas tienen un cambio menos notorio que los varones, quienes, al cambiar la voz, terminan su ciclo en el coro.

Para el director, la expresión coral es muy importante para sensibilizar el desarrollo musical porque favorece la expresividad y el fraseo de las melodías. Además, sostiene, permite el acceso al conocimiento de autores, épocas, estilos y formas, que amplían los horizontes culturales de los participantes. Es, en definitiva, “una actividad, en parte lúdica, intelectual y artística, que completa y enriquece la vida de todos los que transitan este camino”.

Sobre los valores sociales y comunitarios que el coro pueda generar en los chicos, Lanfiotti aseguró que la actividad misma crea una socialización espontánea, ya que cada una de las cuerdas depende de otra y, de esa manera, aprenden a respetar los momentos y tiempos de los otros de manera natural. Para él, se trata de un “fructífero aprendizaje de conducta, que llevan a otras áreas de la vida”.