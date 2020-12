El cuestionario de la pandemia: hoy, Raphael González

¿Qué fue lo que aprendiste de este tiempo?



Este período de cuarentena ha sido muy productivo para mí. He aprovechado el tiempo para estudiar mi instrumento, abordando una variedad de repertorio que antes no había tenido la oportunidad de tocar, pudiendo así grabar algunas obras desde casa con la ayuda de amigos que están en otros países y que gracias a la tecnología pudimos hacer buenos videos con excelente calidad a distancia.





En otro sentido, también aproveché el tiempo tanto para seguir preparándome viendo conferencias y clases magistrales de reconocidos maestros, como también para dictar clases de manera online a varios alumnos que tengo en distintos países.



¿Cuál fue la mejor sorpresa de este tiempo?



Poder descubrir que tengo habilidades en otras áreas aparte de mi profesión, como por ejemplo la repostería. Aunque no soy un profesional en el área, he ido aprendiendo varias recetas las cuales han servido para compartir lindos momentos junto a mi esposa y mi hija, quienes me ayudan cada vez que hacemos algún pastel.





Por otra parte, también ha sido una linda sorpresa ver que a mi hija le gusta la música. Ella aún es muy pequeña, pero tiene facilidades y ya está manifestando su inquietud en querer aprender a tocar un instrumento, lo cual me emociona mucho y cada vez que puedo trato de enseñarle algo.



Un cambio que te haya traído que te gustaría conservar



Me gustaría seguir haciendo música a la distancia con muchos amigos que tengo alrededor de todo el mundo. Esta pandemia nos obligó a aprender a usar de manera más productiva la tecnología y gracias a las redes sociales digitales, es posible llegar a más personas, lo que ayuda mucho para dar a conocer nuestro trabajo, así como también poder disfrutar del trabajo de muchas personas talentosas que están produciendo contenido de calidad desde sus hogares.





Por otra parte, seguir impartiendo clases de manera online. Antes el hecho de no haber algún maestro en tu ciudad era una limitante para aprender, pero ahora con las videollamadas podemos llegar a todos lados y seguir aportando herramientas para el desarrollo de jóvenes talentos.



Lo que estás esperando hacer cuando todo esto termine



Poder volver a los escenarios, hace falta tocar con público y compartir con mis compañeros y amigos de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro de Fundación Cultural Patagonia.



¿Cómo imaginás el primer día después de la pandemia?



Creo que ese primer día, cuando al fin podamos ir al trabajo de manera presencial va a ser muy especial. Quizás no será como antes y habrá que adaptarse a un protocolo diferente por un tiempo, pero de lo que estoy seguro, es que cuando llegue ese día, vamos a ser muy felices porque nada como poder hacer música en vivo y tener ese contacto en primera persona con tus compañeros e interactuar con el público.





Mientras tanto, seguimos estudiando y preparándonos, para estar listos cuando ese día llegue.