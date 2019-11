El defensor de un acusado de abuso recusó a la jueza autora del "típico de machirulo"

El abogado particular Juan Coto recusó a la jueza Leticia Lorenzo, autora del acróstico "típico de machirulo" por temor a falta de imparcialidad en un juicio que comenzará en diez días contra un hombre acusado de abuso sexual agravado.

Coto, en un extenso escrito presentado esta mañana, recusa a Lorenzo por una serie de declaraciones periodísticas que formuló estos días, luego de que trascendiera el acróstico incluido en una sentencia de agosto pasado, también en un caso de abuso sexual agravado.

Sin embargo, no utiliza ninguna frase o argumento de sus sentencias.

"En esas declaraciones periodísticas queda establecido claramente que ella tiene un prejuicio hacia el rol de la defensa de una persona acusada de un delito sexual", afirmó el abogado ante una consulta de "Río Negro". "A través de sus declaraciones públicas, me hizo ver cuáles son sus posicionamientos y condicionamientos".

Agregó que "yo no puedo recusarla por su sentencia. Yo tengo derecho a tener una jueza que no sea prejuiciosa con ninguna de las partes, porque si no es un prejuicio al revés: no estamos siendo prejuiciosos con la que vino a denunciar sino con el imputado".

Coto también recusó al juez Mario Tommasi, quien firmó el fallo de Lorenzo que contiene el acróstico y hasta ahora no hizo ninguna declaración pública.

Consultado sobre los motivos, el abogado defensor dijo que lo recusó "por la repercusión mediática y por desconocer que ella insertó el acróstico. Creo que va a estar muy condicionado al integrar un caso similar con la misma jueza".

En el escrito que presentó hace instantes, Coto cita las declaraciones periodísticas en las que la jueza Lorenzo dijo: “Los prejuicios y estereotipos en este tipo de casos (abusos sexuales) deben evitarse. No solo porque colocan a las víctimas en un lugar de revictimización, sino también porque nada suman a un buen argumento en favor de la persona acusada”.

Y no deja de señalar que hay una foto personal de la magistrada en la que aparece con una remera con la leyenda #TipicodeMachirulo”. Es la imagen de su perfil de Facebook.