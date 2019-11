"Típico de machirulo": el TSJ asegura que capacita en perspectiva de género

“Típico de machirulo” llegó al Tribunal Superior de Justicia. En la reunión del miércoles los vocales debatieron sobre de ese juego de palabras incluido en una sentencia y no saben qué hacer, porque no están seguros de que corresponda una sanción disciplinaria a la jueza Leticia Lorenzo, autora del dichoso acróstico.

Por paradójico que parezca, el foco del debate parece puesto sólo allí y no también en la posible -y grave- falta de perspectiva de género del defensor Pablo Méndez, quien dijo en su alegato que no estaba probada la violación porque la víctima no tenía señas de haberse resistido, o que el caso no debía encuadrarse bajo la perspectiva de la violencia de género.

“Se habló del tema en el acuerdo”, admitió ayer el presidente del Tribunal, Germán Busamia. “No hay por ahora ninguna conclusión. Estoy reuniendo información tanto interna como lo publicado en los medios, quiero ver esa página 41 donde está el acróstico, no sé en qué estadio procesal está la causa...”, dijo.

El acróstico está en la página 41 de la sentencia.

“Y si hubiera algo reprochable -adelantó en diálogo con “Río Negro”- no sé cuál sería la conducta típica. Tenemos que analizar el desempeño funcional de la jueza Lorenzo”, agregó.

Capacitación

Busamia también aseguró que “estamos muy involucrados en capacitar y revisar cómo cambiamos la forma de abordar los temas para tener perspectiva de género. El 80% del personal participó en talleres que cumplen con la ley Micaela. La capacitación formal se cumple. Nuestro déficit puede estar en no detectar a aquellos agentes o funcionarios que necesitan reforzar los conceptos. Podríamos hacer un test para determinar cuánto han internalizado la perspectiva de género y cómo la aplican en su trabajo cotidiano”.

Como informó ayer “Río Negro”, los defensores oficiales fueron los que se consideraron ofendidos por el acróstico pese a que su destinatario, Méndez, lo conocía desde agosto (la sentencia se emitió el 14 de ese mes) y lo había tomado en broma.

En una nota dirigida a los Colegios de Jueces de la Capital y del Interior, los defensores lo calificaron de “falta de respeto”, “burla” e “insulto”.

Dentro del Poder Judicial hay varios frentes abiertos. Busamia dijo que el lunes próximo recibirá a los jueces de Garantías de Neuquén, quienes le pidieron una reunión en septiembre.

Fue después de que el defensor general, Ricardo Cancela, los acusó en una conferencia de prensa: “pretenden, desde una mirada paternalista, disciplinar a la defensa pública, aplicando sanciones a los funcionarios de este Ministerio por el sólo hecho de ejercer su función”.

Últimas noticias

Últimos acontecimientos ocurridos en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura vinculados con la falta de perspectiva de género:

•En las audiencias públicas con víctimas mujeres que “Río Negro” tuvo oportunidad de presenciar, la falta de perspectiva de género de la defensa pública es frecuente.

•En una audiencia, un defensor oficial se dirigió en términos groseros a los magistrados. Luego les pidió disculpas que fueron aceptadas, aunque más tarde los jueces se arrepintieron de haber aceptado las disculpas.

•Un juez y un defensor del interior fueron acusados de ejercer distintas modalidades de violencia de género. Las investigaciones están en trámite.

•Se trata de miembros del Poder Judicial que ganaron los concursos del Consejo de la Magistratura y recibieron aprobación legislativa.

•El Consejo de la Magistratura declaró ganador esta semana a Pablo Méndez del concurso para el más alto cargo al que se puede aspirar en la carrera de la defensoría. Un puesto desde el cual, si la Legislatura lo ratifica, tendrá que capacitar a otros defensores.