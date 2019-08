El derrame de la polarización

Como en las elecciones tradicionales con la boleta papel, serán clave los fiscales para disputar el voto a voto en el recuento y el escrutinio. El MPN se apoya en la evangelización del corte de boleta. Además, el senador Pereyra cierra el apoyo del sindicalismo tradicional.

El próximo domingo los argentinos estarán votando en el primer round electoral camino a las presidenciales de octubre.

La polarización entre el presidente de la Nación Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner no deja lugar a terceras opciones.

Como en las historias de villanos y héroes, la antinomia destila un gas que no solo eclipsa a otros candidatos sino también al resto de las categorías que se ponen en juego: senadores y diputados. Neuquén renueva tres y dos.

Esa resignación política envolvió a la mayoría de las fuerzas políticas. Incluso propios y ajenos quedaron atrapados en la impotencia de instalar una discusión local en un universo de Macri vs. Cristina.

Salvo excepciones, como la del senador y dirigente petrolero Guillermo Pereyra, el resto se dejó arrastrar por el río que describe Heráclito.

El senador del MPN es casi el único candidato con una campaña electoral real en marcha. Ni si quiera sus compañeros de boletas, con mínimas chances de alcanzar un resultado positivo, le siguen el paso.

Claro que lo de Pereyra no es vocación cívica sino una obligación ante la potencia de la polarización, que pone en riesgo su continuidad en la Cámara de Senadores.

Los equipos del partido provincial están muy activos. Es una maquinaria electoral que no descansa desde las internas de finales del 2018.

Se aceitó en las provinciales que le dieron un holgado triunfo al gobernador Omar Gutiérrez el 10 de marzo y continuó con las preparativas para las municipales de Plaza Huincul donde retuvo la comuna y ahora seguirá con Neuquén Capital, Plottier y Rincón de los Sauces.

El objetivo es claro: educar al prójimo en la tarea de cortar la boleta.

Un operador del MPN reconoció que no la tienen fácil porque “la gente no sabe bien qué se vota. Saben que es Cristina o Macri”. Por eso la estrategia “tijera” se intensifica cara a cara en los barrios.

Por arriba, Pereyra, viene cerrando el apoyo del sindicalismo provincial que se extendió hasta el peronista Centro de Empleados de Comercio.

En la vereda de enfrente el diputado Darío Martínez es el único que parece activo y no descansa en la imagen del Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández.

Sigue en marcha pese a que le asignaron un lugar secundario cuando quiso disputarle la senaduría a un invisible Oscar Parrilli, quien no tuvo ni una sola aparición pública en la provincia, donde tiene domicilio legal.

El resto de los candidatos se reparte entre la siesta de la polarización o los inaudibles gritos por colarse en la grieta.

Un caso particular es el del intendente y excandidato a gobernador Horacio Quiroga. Su foto se reparte en tantos afiches como elecciones y facciones oficialistas tiene la capital neuquina, pero el jefe comunal no está activo. Las mediciones no sorprenden a nadie. La cuenta refleja lo mismo que pasa en la mayoría del territorio nacional: hay una suerte de empate técnico.

El MPN prefirió no medir porque entienden que los sondeos son distorsivos sin candidato presidencial.

A diferencia de lo que parece, las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) importan. Y mucho. Nadie quiere mostrarse poco competitivo antes de las generales, más allá del morbo Macri vs. Cristina.

Al igual que en Río Negro, donde el oficialismo va con boleta corta, en Neuquén serán claves los fiscales.

La duplicación de boletas anula la categoría y eso puede ser determinante para los números finales. Como en los comicios de la vieja escuela el voto a voto durante el recuento aparece como algo tan importante como la campaña electoral jugada.