El descargo de Florencia Peña por las críticas sobre su visita a la Quinta de Olivos

Florencia Peña se refirió a las agresiones que recibió en las redes sociales, luego de que se conociera su reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. La palabra de la actriz y conductora tuvo lugar en su programa Flor de Equipo que se emite por Telefe.

Peña se había reunido con el presidente en plena cuarentena para expresarle su preocupación por el momento que atravesaba la industria audiovisual. En ese contexto se la acusaba de no cumplir con el aislamiento que ella misma promovía desde las redes sociales.

Así, la conductora dedicó parte de su programa para hacer su descargo. Afirmó que había sido víctima de un brutal ataque. “Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona", comenzó.

"Se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando", continuó.

"Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo- siguió Peña- Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos”.

Y concluyó: “Lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”.