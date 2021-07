Se conoció la razón por la que Florencia Peña visitó la Quinta de Olivos

Después de la polémica que se generó por las visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta durante el 2020, se conocieron más detalles de la reunión de Alberto Fernández con Florencia Peña.

La actriz y conductora se comunicó con el presidente para discutir sobre la situación de los actores en la pandemia y la crisis por las restricciones. Luego de intercambiar algunos mensajes, el mandatario la convocó en Olivos.

La visita se dio el 15 de mayo. Desde el Gobierno le extendieron a Peña un permiso de circulación pero, de todas maneras, ella ya tenía uno porque iba a cuidar a su madre que poco tiempo atrás había enviudado.

"Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores", aseguró Peña en diálogo con Clarín.

"Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar", agregó.

Fernández recibió una denuncia por las visitas en Olivos durante la cuarentena realizada por dirigentes del espacio Republicanos Unidos. También cuestionaron las visitas de la modelo Sofía Pacchi, que habrían sido por un trabajo como asistente de la primera dama, Fabiola Yáñez.