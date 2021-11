El día después: dólar, acciones y que se espera de la tasa de interés

La demanda sobre el blue se mantendrá, pero con menos presión.

Para la mayor parte de los operadores financieros consultados, se espera para hoy lunes un mercado algo menos volátil que las últimas semanas.

¿Qué puede pasar con el dólar? Es difícil poder predecir con exactitud donde se colocarán las distintas cotizaciones de las divisas que se manejan en el mercado. Por lo pronto no se proyecta un salto sobre el dólar paralelo en el corto plazo, pero mucho dependerá de las expectativas que existan sobre el futuro de la economía. Aquí también se espera menos volatilidad, aunque la brecha con el dólar oficial se mantendrá en valores similares a los de los últimos días; en torno al 100%. En las últimas semanas la divisa marginal pegó un importante salto a la espera de los resultados electorales de ayer.

El dólar oficial, tal como viene sucediendo desde principios de este año, continuará creciendo por debajo de la inflación para que no impacte en los precios, un tema muy sensible para el Gobierno. Cerrado el acuerdo con el FMI, en marzo del próximo año, no se descarta una aceleración de la devaluación del tipo de cambio formal para que las exportaciones argentinas no pierdan competitividad.

El presidente del Banco Central insistirá, a partir de hoy, en elevar la tasa de interés para que los ahorristas opten por esta herramienta financiera para canalizar sus ahorros. Esta quitaría presión al mercado cambiario. El ministro Guzmán se opone a esta medida ya que limita la licuación de pasivos que hoy tiene el Estado nominado en pesos.

Con respecto a las tendencias que se puedan observar en el mercado accionario, existirán reacciones dispares. Desde el mercado esperan señales del Gobierno para salir a respaldar la compra de algunos papeles que hoy están “de oferta”. Como siempre, las energéticas, alimenticias y tecnológicas pican en punta con las expectativas.