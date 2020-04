El drama de una familia contagiada de coronavirus tras una operación

El 3 de abril Rafael Blasco se internó en el Sanatorio Río Negro de Cipolletti para someterse a una operación programada de rodilla. Cuatro días después, a fuerza de la presión que realizó su hijo, recibió el alta para irse a su casa. Rodrigo Blasco había escuchado que había un caso de coronavirus en la clínica y no quería que su padre permaneciera internado allí.

Hoy Rafael, su esposa Cristina Pignolo se encuentran internados en grave estado. Rodrigo, su hijo menor y la tía de Cristina también son positivos de coronavirus, aunque asintomáticos.

Días después del alta, Rafael y Cristina comenzaron a sentirse mal. Tras algunas consultas médicas en su domicilio, en Neuquén, se activó el protocolo de salud para prevenir y tratar el coronavirus. Se confirmó que ambos eran positivos de coronavirus y se le realizaron hisopados a la familia y allegados que habían estado en contacto con ellos. De allí resultaron positivos Rodrigo, su hijo menor y su tía abuela.

Hasta ese momento, todos ellos desconocían y no había sido informados de que el Sanatorio Río Negro tenía un caso positivo del virus pandémico. "A nosotros solamente nos dieron el alta porque yo insistí porque las enfermeras nos dijeron que había entrado un caso positivo de coronavirus. No nos dijeron nada, no nos hicieron ningún testeo, ni nada", aseguró en diálogo con RÍO NEGRO, Rodrigo.

Él se encuentra aislado con su hijo y su tía abuela, todos casos positivos pero asintomáticos, autocontrolándose en el domicilio y enviando cuatro partes diarios al SIEN, para evitar que el barrio se altere por la presencia constante de la ambulancia.

Rafael y Cristina, en cambio, están internados en una clínica de Neuquén Capital, desde la noche del 17. Cristina fue internada directamente en terapia intensiva y permanece en coma farmacológico y con respirador, desde ese día. Este lunes debieron someterla a un procedimiento quirúrgico para oxigenarle la sangre fuera del cuerpo porque el respirador ya está trabajando al 100% y no es suficiente.

Rafael tiene menos complicaciones respiratorias pero tiene comprometido sus riñones e hígado y su estado es también reservado. Ambos tienen 70 años y tenían enfermedades preexistentes que complicaron el estado general.

Rodrigo reconoció que la decisión de su padre de someterse a una operación en medio de la pandemia no fue la mejor, pero al mismo tiempo señaló que desde la clínica, e inclusive el médico -que también dio positivo de COVID-19- , les aseguraron que no había riesgos.

"Nos dijeron que estaba todo seguro para hacer la operación y terminó infectándose mi mamá que ahora está al borde de la muerte. Todo este lío se podría haber evitado si hubiesen hecho las cosas bien", confió Rodrigo que todos los días espera que no llegue un llamado fuera del horario de los partes médicos.

En este sentido, él aseguro que está evaluando iniciar acciones legales contra la clínica. "Ya estoy en contacto con un abogado penal y civil y seguramente voy a hacer acciones legales. En ningún momento me dijeron que en esa clínica había coronavirus a pesar de que hay datos que un paciente, que la clínica dice que entró el día 4 y que falleció, había entrado el 31. Nosotros cuando fuimos a la clínica nadie nos aviso que había entrado un caso positivo y si queríamos operarnos o no. De haberlo sabido no hacíamos la operación", señaló Rodrigo.

Y agregó: "Además días atrás apareció un médico, que ahora se que es anestecista, Alex Harrington, salió diciendo, en un programa de radio de Buenos Aires, que a mi viejo lo había operado en marzo como que mi viejo había sido el paciente cero, él dice que hasta que lo operaron a mi viejo no había casos sospechosos. Están mintiendo y están ocultando. Yo tengo todos los registros que a él lo operaron el 3 de abril y no a mediados de marzo como dice este médico".

El Sanatorio Río Negro fue clausurado, la semana pasada, por el gobierno rionegrino por registrarse allí muchos de los casos por coronavirus en el Alto Valle. En principio, la medida es por 14 días.