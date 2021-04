El duro relato del periodista Diego Mancusi sobre la búsqueda de una cama para internar a su papá

El periodista del diario La Nación Diego Mancusi relató hoy que su padre está “internado en terapia intensiva” con coronavirus luego de pasar “tres días buscando una cama por todos lados” y que llegó a ese punto “gracias a sus médicos”, que son pocos "para muchos pacientes".

“Mi papá está internado en terapia intensiva con Covid”, escribió Mancusi en su cuenta de Twitter y afirmó que "aunque no lo parezca es una buena noticia porque es lo que necesitaba y no conseguía”. Sostuvo que “todo lo que pasó con él nos llenó de esperanza a mí y a mi familia” porque “mi viejo pasó tres días buscando una cama de UTI por todos lados” y “no había”.

Mi papá está internado en terapia intensiva con COVID, lo cual -aunque no parezca- es una buena noticia. Porque es lo que necesitaba y no conseguía, obvio, pero también porque -sigue la paradoja- todo lo que pasó con él nos llenó de esperanza a mí y a mi familia. Por esto. — Diego Mancusi (@diegomancusi) April 27, 2021

“Su caso empeoraba hora tras hora. Nos llamaba diciendo ‘no puedo más’, imagínense la desesperación”, escribió, y añadió que en “su misma sala había gente que ya ni siquiera podía llamar a nadie”.

Y continuó: “No hace falta que les diga (y a la vez hace MUCHA falta) que llegó a ese punto gracias a sus médicos. Son pocos para muchos pacientes, ganan la mitad de lo que merecen, curan, y además contienen y se hacen tiempo para explicarle todo a familiares que a veces se ponen intensos”.

“Todo esto lo hacen sin preguntarte quién sos, cuánta plata tenés en la billetera, a quién votaste, si sos de los que dicen 'infectadura' y 'plandemia' o no, etc. Exactamente lo contrario a lo que pasa acá todo el tiempo. No importa nada: hay que ayudar”, explicó.

Mancusi señaló que solicitó ayuda a “medio mundo” para por internar a su padre y que tuvo contacto con “amigos (ahora lo son) con los que jamás había hablado" en su vida "haciendo llamados para ayudar" a su papá, "un tipo al que no conocían, un viernes a las 10 de la noche”.

Amigos (ahora lo son) con los que jamás había hablado en mi vida haciendo llamados para ayudar a mi papá, un tipo al que no conocían, un viernes a las 10 de la noche y mandándome mensajes de aliento al mismo tiempo. Y "enojándose" por mi agradecimiento constante. — Diego Mancusi (@diegomancusi) April 27, 2021

“Mientras, algunos se sacan el barbijo en el tren porque les da calor. Otros revolean información falsa por bronca, o porque les conviene. Otros te dicen barbaridades porque no estás con ellos. Si vamos a separarnos en bandos, que sean esos: los que ayudan y los que ensucian”, posteó.

“El viejo la sigue peleando y por el momento no hay nada en su situación que amerite un brindis. Mucho menos el tétrico panorama Covid. Pero de todo esto, sí, salgo mejor y me llevo esperanza. Lo cuento por si también les sirve a ustedes”, concluyó.

- Con información de Agencia Télam.-