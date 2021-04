Robertito Funes habló sobre su salida de Sobredosis de TV

El periodista Roberto Funes Ugarte contó el motivo de su salida de Sobredosis de TV, el exitoso programa que conducía en C5N.

"Lo que me pasó en Sobredosis es muy simple, había un grupo de gente muy militante, muy marcado en su pensamiento. Para mi fueron cuatro años muy lindos. Al principio era un programa de archivos, con un toque político, y después se volvió muy político, y eso me incomodó”, señaló Robertito en declaraciones radiales a La Once Diez.

“Cuando yo percibí que el programa iba por otro rumbo, no el del humor, no el de la ironía, dije chau”, añadió el periodista.

Además Funes Ugarte halagó a Elizabeth Vernaci, la nueva conductora del programa. "Creo que La Negra le vino bárbaro al ciclo para recuperar eso que la gente necesita tanto. Además, las mediciones cuando ella llegó fueron increíbles, como en las mejores épocas de Sobredosis”, sostuvo.

Actualmente Roberto Funes Ugarte está al frente de ¿Quién sabe más de Argentina? en la TV Pública y participa los domingos de Viaje Chef, programa que realiza con el participante eliminado de Masterchef Celebrity.