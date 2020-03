El entrenador de los All Blacks puso en duda la gira

El entrenador del seleccionado de Nueva Zelanda de rugby, Ian Foster, admitió hoy que los test previstos para julio por Gran Bretaña seguramente serán cancelados como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los All Blacks debían jugar dos veces ante Gales y una ante Escocia y aunque ninguno de los tres países postergó los test, Foster asume que no se llevarán a cabo.

"Es muy razonable que los viajes internacionales no se realicen y que las fronteras se sigan cerrando, por lo que creo que los All Blacks no jugarán en julio en Reino Unidos", comentó el entrenador.

Foster agregó que no podrían mantener a los jugadores internacionales en un nivel de aptitud física para el partido, porque "simplemente explotarán mentalmente y se sentirán realmente frustrados debido a la incertidumbre".

El entrenador, que reemplazó a Steve Hansen tras el mundial de Japón de 2019, continuó afirmando que "queremos que los jugadores se calmen y después esperar que los niveles de condición física estén en un cierto punto para que cuando termine todo esto".

Más adelante, Foster destacó que "tenemos que pensar en un punto de partida para el rugby de nuevo".

Con Nueva Zelanda actualmente con los ingresos y egresos del país bloqueados hasta finales de abril al menos, Foster confirmó que junto con su cuerpo técnico y jugadores se están preparando para recortes salariales ya que la New Zealand Rugby intenta reducir costos por la inactividad.