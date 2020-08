El equipo de Almeyda y el Indio Vega, eliminado en la MLS

El arquero cutralquense no pudo evitar la caída de su equipo.

El San José Earthquakes dirigido por Matías Almeyda no tuvo una buena noche y fue eliminado de la MLS en manos del Minnesota United en cuartos de final.

El equipo comandado por el ex DT de River fue goleado por 4 a 1. Fueron titulares el cutralquense Daniel Vega, otro ex Millonario como Andrés Ríos y el ex Boca y Huracán Cristian Espinoza.

Al igual que la NBA, la Mayor League Soccer norteamericana se disputa en Orlando, en una burbuja preparada para aislar a jugadores y colaboradores del mundo exterior.

Minnesota jugará la semifinal ante Orlando City. En la otra llave, Portland Timbers eliminó a New York City al vencerlo 3 a 1. Sebastián Blanco, autor de un gol, y Diego Valeri jugaron en el ganador. En semis se medirán con Philadelphia Union.