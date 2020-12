En Roca, el estacionamiento medido no se toma vacaciones

El 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2021 no se cobrará la tasa.

Desde el municipio de Roca aclararon que durante todo el mes de enero se cobrará el estacionamiento medido en la ciudad. Señalaron que el motivo no es para recaudar sino “para organizar el tránsito”.

En cuanto a los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2021, “dado que se trata de feriados, no funcionará el sistema y los usuarios no tendrán que pagar el tiempo de estacionamiento durante esas fechas”, informaron.

Algunas de las recomendaciones que se hicieron desde el Área de Tránsito son: ser prudentes a la hora de transitar las calles de la ciudad; tener en cuenta que durante las fiestas se incrementa la cantidad de personas que llegan de otros lugares para la celebración familiar; respetar las velocidades máximas, el cinturón de seguridad, evitar generar ruidos molestos y el uso obligatorio de casco en motociclistas.

A principio de agosto al sistema medido y pago para estacionar en el centro de la ciudad se le sumaron nuevas cuadras y un control especial.

Con las nuevas modificaciones se extendieron a 116 las cuadras del centro y de la zona aledaña a la Ciudad Judicial en las que se exige a los conductores por dejar su vehículo estacionado una suma de 10 pesos cada media hora.

“El aporte de todos los usuarios del estacionamiento es fundamental para que Roca pueda sostener las Becas a todos los chicos y chicas que se esfuerzan por continuar sus estudios”, expresó en su momento la intendenta María Emilia Soria.

El nuevo sistema fijó metodologías de pago como una aplicación móvil, puntos de venta adheridos y a través del sitio web del municipio.