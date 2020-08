"El fútbol ha evolucionado y el ADN del Barcelona se ha quedado atrás"

Arturo Vidal es uno de los jugadores que el flamante DT del Barcelona, Ronald Koeman, ha dado salida del club. En lo que parecen ser sus últimos días en Cataluña, y a la espera de un nuevo destino que podría ser la Juventus o el Inter, el volante chileno dejó varias frases picantes en una entrevista por youtube con Daniel Habif.

"Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de darse cuenta que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN de este club está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos. El fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, comentó, apuntando sus dardos a los cuerpos técnicos.

“Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y que los demás sean menores. No porque los juveniles no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 para pelear el puesto, crecer e ir cada día a mejor; pero cuando no avanzan y se piensa que con el ADN puedes llegar a ganar siempre, estás errado", dijo.

“Fue muy doloroso no estar en la final de la Champions League por cómo se dio. Antes del partido con Bayern Múnich (otro ex equipo suyo) tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, nuestro equipo no venía muy bien en el último tiempo”, dijo Vidal.

Respecto de Lionel Messi y su controvertida salida, resaltó que en Barcelona "hay muy buenos jugadores. Y tenemos a 'Lío' que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, más a jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”.

Sobre su futuro, el chileno aclaró que está a "disposición de lo que decida el club y acá o en otro trataré de ser el mejor. Ya hablé con Koeman y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo (Andrea) Pirlo era increíble cuando jugaba, así que me lo imagino ahora como entrenador. Si me llama él o la directiva de Juventus, yo estaré feliz, porque les tengo mucho cariño".

El "Rey Arturo" eligió también "a Jorge Sampaoli por encima de Marcelo Bielsa", y al respecto argumentó que el "Loco es un muy buen entrenador. Pero a mi no me llegó. Yo prefiero a los técnicos que son más cercanos con los jugadores", remarcó.