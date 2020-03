El fútbol se para hasta fin de mes, ¿pero vuelve el 1° de abril?

El ministro Matías Lammens fue el encargado de anunciar la decisión tomada en conjunto con AFA y la Superliga Argentina de Fútbol, por pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el fútbol se suspende en todas las categorías hasta el 31 de marzo.

Así lo dejó en claro en el comunicado oficial y en las cartas dirigidas a los presidentes de AFA y Superliga, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente.

“La decisión se lleva adelante tras recibir la preocupación de parte de Futbolistas Argentinos Agremiados y en consonancia con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al COVID-19”, detalló el texto de la cartera encabezada por Lammens.

No obstante, el ex presidente de San Lorenzo luego de dar a conocer la suspensión, sentenció: “Decir que el 1° de abril se van a volver a jugar los partidos de fútbol sería irresponsable porque no lo sé”.

“Estamos tomando una serie de medidas preventivas para evitar que no se propague el virus. Si vemos que no existe circulación comunitaria y que el número de afectados se reduce, el gran objetivo de a poco se va a ser normalizar la situación”, comentó el secretario de Deportes de la Nación.



La actividad se iba a suspender a partir de mañana ya que los partidos programados para hoy se iban a disputar, a puertas cerradas, con normalidad. De todas maneras, por caso el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Sarmiento de Junín, fue cancelado por el gobierno mendocino cuando los equipos se disponían a emprender viaje hacia el estadio.

Por la Primera D estaban programados dos partidos: Muñiz-Centro Español y Claypole-Deportivo Paraguayo. Cuando los equipos estaban en pleno trabajo precompetitivo, fueron notificados sobre la suspensión.



El ministerio de Turismo y Deportes también recomendó “la suspensión de los entrenamientos de los planteles de fútbol por el mismo período” y después del anuncio muchos clubes confirmaron la licencia de los futbolistas.

LAS CLAVES

1. La medida nace con el pedido de los jugadores, quienes desde antes del comienzo de la Copa de la Superliga ya habían manifestado su intención de parar. Luego del anuncio del presidente Fernández, que alentaba a seguir con la actividad, los futbolistas decidieron endurecer su postura. Cuando el lunes se reunieron Sergio Marchi, titular de Agremiados, con Matías Lammens, secretario de Deportes, el cese de la actividad comenzó a tomar forma.

2- Cuando Argentina se quedó sola en el mapa continental como único país donde la pelota no se detuvo, la problemática se hizo más evidente. El domingo Chile y Bolivia, dos países en los que todavía se seguía jugando, decidieron suspender la actividad. Pocas horas después, el fútbol argentino se plegaba a la medida que recién fue oficializada ayer.

3- Si bien la decisión de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán el último sábado por el estreno de la Copa de la Superliga fue criticada por los demás clubes al ser una decisión unilateral, la iniciativa generada por los jugadores alentó a sus colegas a presionar para la suspensión. La postura de los futbolistas de River fue celebrada hasta por Diego Maradona. “A mí las gallinas no me van, pero en esta los banco a morir”, dijo oportunamente el DT de Gimnasia La Plata.