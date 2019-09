El futuro ya llegó y pide un lugar

Cada vez que un joven deportista revela el motivo que justifica su existencia, la fortaleza, el deseo y el compromiso por la disciplina que ha elegido suelen ser siempre los motivos en común.

Es propio de la juventud atesorar sueños y proyectos. Unos llegarán, otros no tendrán la misma suerte, pero será de todos la posibilidad de tener un plan, una idea y tener como herramienta de vida lo que alguna vez comenzó como un juego.

Cuando un chico patea por primera vez una pelota es capaz de sostener una raqueta con sus manos o se tira al agua para ver qué pasa, no proyecta. Solo juega. Sí guardará la vivencia, que a la vez ayudará a las que vendrán. Tendrá así un registro acumulado hasta que un día, sin querer, se dará cuenta que eso es lo que quiere para su vida.

Siro Giarizzo, Alejo Tabares, Mateo Gobbi y Benjamín Morales son claros ejemplos de ello. No son los únicos jóvenes roquenses, ni los primeros ni los últimos, que irán acomodando las piezas para terminar de armar la maqueta de sus sueños. Su talento y esa fortaleza que solo dan los tiempos de juventud son el combustible para terminar de tallar esa figura cuya búsqueda no se sabe cuándo empieza ni tampoco cuándo termina.

Para estos chicos, y muchos otros, no son tiempos de cuestiones existencialistas. Eso es cosa de los grandes. Ellos trabajan, proyectan y se preparan para cuando llegue el día, porque saben que ese día no será el final de algo sino el principio de todo.

Alejo Tabares (18), Lanús/ Selección Argentina:

Un roquense que ya golpea las puertas albicelestes



Cuando Alejo Tabares echa una vistazo hacia atrás, ve a aquel pibe que corría detrás de una pelota en la canchita del barrio de las 126 Viviendas. Lo ve a su papá llevándolo a jugar a Cimac y después a Deportivo Roca. También se mira ahora.

Un presente dorado en un club modelo como Lanús lo llevó a ser convocado por Fernando Batista para formar parte de equipo argentino sub-18 que compitió en el torneo de L’Alcúdia en Valencia, España.

“Fue un sueño hecho realidad. La verdad es que no esperaba estar entre los convocados. Estaba en la escuela y me llamó un dirigente para avisarme que me habían elegido para ir a España con la selección. No sabía qué hacer… El corazón me empezó a latir a mil por hora”, cuenta Alejo desde el otro lado del teléfono.

En L’Alcúdia, Tabares fue titular en la mayoría de los partidos y cosechó ya una experiencia inolvidable en su corta carrera como futbolista. “Nos faltó muy poco para llegar a la final, pero nos quedamos tranquilos porque dimos todo. Hay muchas ganas de seguir vistiendo la camiseta de la selección. El cuerpo técnico nos pidió que continuemos trabajando duro para volver a tener chances de ser citados otra vez”, cuenta Alejo.

Como cualquier pibe que busca dar el gran paso, un día cuando tenía 16 años se fue a probar a Lanús y quedó.

“Este es un club muy lindo al que siempre le voy a estar agradecido por la gran posibilidad que me dio”, asegura Alejo, quien trabaja día a día para poder cumplir su próxima meta como futbolista: debutar en la Primera de la entidad Granate.

Alejo Tabares

DATOS DEL PERFIL

Club: Lanús

Edad: 18 años (20/06/2001)

Posición: lateral izquierdo

Inferiores: Cimac y Deportivo Roca

Viene de disputar junto al seleccionado sub-18 el torneo de L’Alcúdia en Valencia, España.e

Mateo Gobbi (17), estudiantes LP:

El deseo inclaudicable de ser futbolista



Cuando Mateo Gobbi regresó a Roca con su bolso lleno de sueños al frustrarse su desembarco a Boca, no bajó los brazos ni mucho menos. Ya hacia tiempo que había decidido que jugar al fútbol sería la razón de su vida, y una prueba no superada no sería motivo para hacerlo claudicar.

Fue a España a capacitarse en una Academia de Madrid, debutó en la primera local de Deportivo Roca de la mano de Leo Serrano y siguió a la espera de ese llamado que siempre confió que llegaría. Y llegó.

A principio de febrero de este año, Estudiantes de La Plata le abrió las puertas para una prueba que duró una semana y el joven centrodelantero fue elegido para gritar sus goles con la camiseta Pincha.

La escuela Golazo de Argentinos del Norte que orientaba el recordado Mario Neri fue la que forjó los primeros movimientos de Mateo con una pelota. Jugó para el Carcelero hasta décima división y desde novena en adelante pasó a Deportiva Roca. El tiempo pasó y un día debutó en primera con el Naranja, siempre con la 9 en la espalda.

“Cuando era chico me tiraba un poco más de ‘5’ pero siempre fui ‘9’, me gusta el área”, cuenta Mateo, quien mide 1,83 metros y juega en la sexta de Estudiantes de La Plata. Los colores de San Lorenzo son los que trae desde la cuna, pero reconoce que el Albirrojo platense de a poco se va metiendo en la piel. “Es un club bárbaro, donde todo está muy bien organizado. Ya soy un poco de Estudiantes”.

Cuando pasó la frustrada prueba de Boca (“para quedar ahí tenés que ser mucho mejor de los que ya están”), la inquietud y el sentido de superación de Mateo lo llevó a una Academia de fútbol en Madrid, donde permaneció tres meses.

“Fue un viaje que hice con el club Patagonia de Neuquén a jugar un torneo. Apareció la posibilidad de quedarme y no lo dudé. Fue una gran experiencia, no solo en lo futbolístico sino también en lo personal. Fue mucho tiempo lejos de mi familia y salí fortalecido por haberlo podido superar”, cuenta el juvenil que en Roca cursó estudios en el Colegio Domingo Savio, de primer grado a cuarto año del secundario.

“Vivo en La Plata, viajo todas las mañanas al predio de City Bell y curso el secundario en el colegio que tiene Estudiantes, que es exclusivo para los jugadores de la institución. Un verdadero lujo”, afirma Mateo, quien está feliz por su presente más allá de los sacrificios de pibe que le ha tocado hacer. “Tuve que decir que no a muchas salidas, a viajes a Las Grutas con amigos… Pero mi mayor sueño es ser futbolista profesional y eso no lo cambio por nada”.

Mateo Gobbi

DATOS DEL PERFIL

Club: Estudiantes de La Plata

Puesto: delantero

Edad: 17 años

Fecha de nacimiento: 29 de mayo del 2002

Inferiores: Argentinos del Norte y Deportivo Roca

Benjamín Morales (15), River:

Jugar en el club del cual sos hincha no tiene precio



El 2019 no va a ser un año fácil de olvidar para Benjamín Morales. En el último verano tuvo la posibilidad de probarse nada menos que en River. Luego de una semana cargada de nervios, el club de Núñez lo convocó para ser parte de sus filas. La noticia fue un grito de gol para el pibe roquense que por entonces vestía los colores de Deportivo Roca.

Todo empezó a suceder demasiado rápido en la vida de Benja, como lo conocen sus amigos. De un día para el otro se encontró en el lugar que siempre soñó estar: “Soy fanático de River, así que haber quedado acá es lo mejor que me pudo haber pasado”, confiesa el juvenil que juega de centrodelantero y que ya ha debutado en la red jugando por la Superliga en su categoría, la octava división.

Morales también viene jugando el torneo metropolitano con su división, que le ha servido para acumular rodaje.

“Acá hay mucho más roce en lo físico, hay más rigor. Además se juega más rápido. Igual todo es cuestión de adaptarse”, asegura Benjamín sobre las diferencias que encontró jugando en el Millo.

Morales nació en Roca y vivió parte de su infancia en Cervantes, y es por eso que cuando viene de visita reparte su tiempo entre ambas ciudades.

“En Roca están los amigos que me ha dado el fútbol y en Cervantes están los del barrio y también la familia. Soy roquense, del Depo y de River, por supuesto”.

DATOS DEL PERFIL

Club: River Plate

Edad: 15 años

Posición: centrodelantero

Fecha de nacimiento: 11 de agosto del 2004

Inferiores: Deportivo Roca

Siro Giarizzo (14), Del Progreso:

El chico que eligió no tener los pies sobre la tierra



Pasaron ya seis años desde que Siro Giarizzo tuvo su primer contacto con el agua. Sus padres querían que hiciera algún deporte y el hijo de Silvia y Juan Luis les dio el gusto, aunque decidió no hacerlo con los pies sobre la tierra. Quiso tirarse a la pileta y no salió más.

Siro se mueve libre y el agua es el hilo conductor de su vida. Fuera de ella es de pocas palabras. Todo lo que tiene para decir lo expresa en cada brazada y quizás sea eso lo que lo hace diferente al resto. Cada año que pasa, el juvenil que representa al club Del Progreso se supera y sus marcas mejoran de manera notable.

Por caso, en el último Nacional disputado en Santa Fe se quedó con la medalla de oro en los 200 metros espalda en la categoría cadetes, donde logró además el récord provincial. La marca top estaba en 2m15s33 y Siro, en su primer año en la categoría cadetes (14-15 años) clavó los relojes en 2:13:65.

Los objetivos de Siro los planifica el entrenador Julian Saad, quien lo acompaña desde hace dos años con la intención de mejorar su técnica y estar a la altura en los grandes torneos. Desde que disputó su primer Provincial en el 2015, la carrera de Siro en el agua ha ido en continuo ascenso. Ayuda claro la disposición permanente del juvenil.

“Me gusta mucho entrenar en el club y también competir. La paso bien acá…”, asegura Siro mientras abandona por un rato su rutina en el agua para someterse al lente del fotógrafo.

Si bien el desempeño en todos los estilos hacen al nadador, los 200 metros espalda asoman para ser la distancia favorita de Siro, que le ha dado ya dos campeonatos nacionales. En el 2018, cuando la cita se desarrolló en Cipolletti, el juvenil se impuso en menor 2. Este año dio el salto de categoría (pasó a cadetes) y dada las aptitudes de pibe en la distancia su entrenador se enfocó en esa prueba y los resultados quedaron a la vista.

Faltan aún muchos peldaños en la escalera acuática de Siro, lo interesante del caso es que nadie sabe cuántos…

Siro Giarizzo. Foto Andrés Maripe

DATOS DEL PERFIL

Club: Club Del Progreso

Edad: 14 años

Logros: en 2016 campeón nacional infantiles, 100 metros espalda, Rosario; en 2017, campeón nacional categoría Menor 1, 100 metros espalda, S. del Estero; en 2018, campeón nacional Menor 2, 200 metros espalda,

Cipolletti; en 2019, campeón nacional categoría Cadete 1, 200 metros espalda, Santa Fe.