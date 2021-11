El Gobierno analiza regular el precios de los medicamentos

Después del acuerdo por el congelamiento de precios en casi 1.500 productos, el Gobierno Nacional avanza en la posibilidad de controlar el precio de los medicamentos.

Así lo aseguró el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. "No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado", afirmó el funcionario.

"Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así", agregó al respecto.

Para abordar esta cuestión, Feletti mantendrá dos reuniones importantes en las próximas horas. Hoy lo hará con la titular de PAMI, Luana Volnovich, y mañana con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

De acuerdo con relevamientos efectuados por el Colegio de Farmacéuticos, los precios de los medicamentos promediaron el 45% de aumento y los de mayor prescripción médica se incrementaron 86% en lo que va del año.

En el segundo caso representa más del doble del acumulado inflacionario del 2021, que hasta septiembre sumó un 37% según el Indec.

"No hay política de ingresos que se sostenga si en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas. Todos sabemos que a los monopolios, si no se los regula, ajustan por precio y no por cantidad", expresó el secretario.

En ese sentido, añadió: "El consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a los planes de negocios de 30 o 40 empresas. Esto también hay que ponerlo en discusión".