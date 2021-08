El Gobierno apura también el regreso del público a espectáculos masivos

En línea con una serie de acciones tendientes a cambiar el humor social luego de la extensa cuarentena contra el coronavirus y de cara a las elecciones legislativas, el Gobierno nacional anunció ahora que habilitará paulatinamente el retorno del público a los partidos de fútbol y a otros espectáculos masivos.

Para avanzar hacia la normalidad perdida en marzo del año pasado, cuando se impusieron las restricciones para tratar de contener el avance de la pandemia, se realizará una prueba piloto durante el partido que la Selección argentina disputará contra el plantel de Bolivia en el estadio del Club River Plate, el próximo 9 de septiembre, tres días antes de las elecciones primarias.

El anuncio quedó en manos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien este martes regresó de Rusia, y del ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens. “Es un primer paso para que vuelva el público no solamente a los espectáculos deportivos sino a todos los espectáculos masivos”, dijo Lammens.

El funcionario detalló que en ese partido se permitirá el ingreso de los hinchas, pero hasta cubrir el 30% del aforo del estadio. Es decir, podrán entrar más de 23.000 personas. Además del límite de concurrencia, se definirán una serie de medidas sanitarias.

“Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad por lo que significa y nos permite hacer una evaluación de cómo se van implementar estos protocolos”, remarcó Lammens sobre el partido correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022.

El ministro remarcó que el objetivo es iniciar así el “regreso gradual” a los espectáculos. “Sobre el final del mes de septiembre esperamos tener público en todos los estadios bajo las mismas condiciones de esta prueba piloto", planteó. Claro que las gestiones incluyen deliberaciones con autoridades del Ministerio de Salud y de la AFA, que preside Claudio Tapia, para terminar de definir los protocolos necesarios.

En la conferencia de prensa que ofrecieron en la Casa Rosada, Vizzotti fue la encargada de despejar cualquier duda en torno a la decisión, sobre todo, frente al potencial riesgo de una nueva ola del coronavirus promovida por la variable Delta.

“A pesar del invierno, estamos en una situación de descenso sostenido tanto de los casos (de coronavirus) como de las internacionales y también en la semana número 11 de descenso consecutivo de muertes según la fecha de fallecimiento”, dijo la ministra. La titular de la cartera sanitaria agregó que actualmente hay “cero aglomerados urbanos en situación de alarma” y que “nuestras terapias intensivas, en este momento, están en una situación de no tensión”.

Incluso, cuando uno de los periodistas le consultó si “no era temerario o contraproducente la idea de volver a admitir espectáculos deportivos”, Vizzotti remarcó: “Venimos trabajando con muchísima responsabilidad, monitoreando la situación epidemiológica y por supuesto seguiremos monitoreando para minimizar los riesgos y para implementar los espectáculos de forma muy cuidadosa y evaluar la posibilidad de progresar los aforos después de esta prueba piloto”.

“No, no me parece temerario sino no tomaríamos la decisión”, completó la ministra de Salud.

Las gestiones para habilitar el retorno del público a los espectáculos masivos coinciden con otras medidas que definen en el Gobierno nacional, como la intensificación de la presencialidad en las escuelas.

Tal como lo dijo Vizzotti, en la Casa Rosada consideran que la situación epidemiológica mejoró significativamente y que ello permite avanzar para dejar atrás los esquemas de restricciones que entraron en vigencia en marzo del año pasado.

La extensión de esa cuarentena generó malestar en múltiples sectores de la sociedad y fue blanco de críticas de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Aunque paulatinamente los esquemas se fueron flexibilizando, esos ánimos se reavivaron recientemente con el escándalo que se desató por la fiesta de cumpleaños que realizó Fabiola Yáñez el año pasado en la Quinta de Olivos, y en la que participó el presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, el gobierno avanza en varios frentes para tratar de darle fin a las medidas sanitarias. Claro que también la foto de un partido con público, por primera vez desde el 10 de marzo pasado, representará un símbolo a capitalizar en las próximas elecciones.

Por Leandro Boyer

Corresponsalía Buenos Aires