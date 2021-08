Alberto Fernández donará parte de su sueldo por el cumpleaños de Fabiola en cuarentena

La filtración de las imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena del 2020 significaron un fuerte golpe a la credibilidad del Gobierno Nacional a poco de las elecciones legislativas.

La causa judicial no supondría un revés para Alberto Fernández que, de todas maneras, la intenta zanjar cuánto antes para que el tema se diluya en la agenda pública y mediática.

La estrategia del presidente, junto a su abogado Gregorio Dalbón, consiste en una donación de su sueldo a modo de reparación. Se trata de una "conciliación o reparación integral del perjuicio” tipificada en el Código Penal en el artículo 56, inciso 6.

El abogado explicó que esto no significa que se admita un delito o una responsabilidad penal. Le presentarán la propuesta al fiscal Ramiro González a través de un escrito. Si acepta el acuerdo, se lo elevará al juez federal Sebastián Casanello.

Este mecanismo ya fue empleado en el último año y medio por otras personas que violaron la cuarentena obligatoria. El propio Dalbón reconoció que la idea del mandatario es donar el dinero al Instituto Malbrán.

La defensa de Fernández afirma que el festejo no se configura en un delito penal ya que "no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios", algo que también expresó el presidente.

"Por una cuestión ética y moral quiere presentarse a la Justicia y hacerse cargo de la situación en Olivos", comentó Dalbón al respecto.