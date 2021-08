El Gobierno de Gennuso defiende un endeudamiento en dólares

El Gobierno de Gustavo Gennuso defendió ayer ante los concejales el endeudamiento en dólares y a través de un leasing para la compra de dos camiones compactadores, que realizó de manera directa, sin el aval del Deliberante.

Con la transacción ya concretada, ahora el Ejecutivo municipal debe convencer a la oposición para destrabar eventuales problemas legales.

La principal crítica llega desde el Frente de Todos que cuestionó no solo la operatoria directa sin el aval que se requiere para una compra del municipio, sino que ahora también pone la lupa en la modalidad aplicada porque el municipio pagará los camiones a un valor de 6.530 dólares, en cuotas, depositando cada mes a la cotización oficial vigente.

Diego Quintana, el secretario de Economía, y Marcos Barberis, el Jefe de Gabinete, fueron los encargados de defender la operatoria ante la oposición, con ayuda de los concejales de Juntos Somos Río Negro, que resaltaron que se trató de la opción “más conveniente”.

La compra realizada arrastra polémica desde hace meses cuando la oposición se anotició que el Gobierno ya había avanzado en la operatoria sin pedir el aval del Deliberante como establece la normativa vigente, e incluso envió a un funcionario a Córdoba a retirar los dos camiones marca Iveco provistos por la empresa Scorza Equipos y Servicios, la elegida por la comuna para realizar la compra directa, sin licitación.

Los funcionarios de Gennuso señalaron que se optó por la compra a Scorza tras analizar otros presupuestos. Indicaron que la firma cordobesa garantizaba la entrega inmediata porque ya contaba con los vehículos importados y solo debía sumarle los equipos compactadores, con una modalidad de leasing con opción a compra de manera directa, sin la intermedicación de una entidad bancaria y a intereses convenientes.

“Merituamos que era la mejor opción y que la cuestión económica y financiera se podía afrontar”, dijo el jefe de Gabinete, que además destacó que la empresa ya es proveedora de repuestos para los vehículos del municipio y ofrece capacitación al personal para el manejo de los equipos.

Funcionarios de Gennuso se reunieron de manera virtual ayer con concejales.

Julieta Wallace, presidenta del bloque Frente de Todos, cuestionó que entre los presupuestos presentados, había otra empresa que ofrecía un ecuación más conveniente y en pesos. Los funcionarios del Ejecutivo insistieron que esa firma no daba garantías de entrega inmediata y que en definitiva la pesificación traería aparejados mayores intereses.

Quintana puso el foco en que el leasing ofrecido por Scorza era sin mediación bancaria por lo que el municipio se evitaba una tramitación extra que requiere la autorización del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia y el Banco Central. Además dijo que con esa modalidad de financiación a través de un banco, el municipio ya había realizado otras compras en 2019 y el pago se realizaba mediante débito automático de la coparticipación, por lo que no deja maniobra a la comuna para “renegociar” las cuotas.

Wallace remarcó que la transacción se hizo por compra directa y apuntó: “Uno ya naturaliza que el Estado municipal elige su proveedor a gusto y piacere, siendo que el régimen de contratación dice claramente otra cosa”.

Respecto al endeudamiento en dólares, la concejal se preguntó “quién se endeuda en dólares hoy” con las variaciones cambiarias existentes. “No vemos una cuestión que sea beneficiosa para el estado municipal avanzar en una operatoria en dolares, más allá de las cotizaciones, sobretodo teniendo un presupuesto que ha sido presentado en pesos”, cuestionó Wallace y defendió que se debería realizar la operatoria en moneda nacional.

El oficialismo remarcó que a pesar de que la deuda era tomada en dólares al momento de pagar se hacía en pesos a la cotización vigente del momento.

La discusión no terminó de resolverse y la comisión de Economía y Gobierno y legales conjunta que se realizó no dictaminó acerca de la compra de camiones, que de hecho ya se concretó. Con anterioridad había planteado objeciones no solo el bloque Frente de Todos sino también el unipersonal de Podemos Bariloche, por lo que el Ejecutivo no llegaría a los votos de los dos tercios necesarios para tener el avala en la transacción.