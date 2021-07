Gennuso avanzó en la compra de camiones recolectores sin el aval del Concejo

Luego de que en la última sesión se rechazara el tratamiento sobre tablas del proyecto para adquirir vía leasing de dos camiones recolectores de residuos, el municipio de Bariloche avanzó de todos modos con la adquisición sin esperar el tratamiento en las comisiones.

A días de esa sesión, el Ejecutivo Municipal firmó dos resoluciones para autorizar el viaje del secretario de Servicios Públicos de Bariloche, Eduardo Garza, y tres choferes de la Dirección de Residuos Urbanos Domiciliarios a Oncativo, en Córdoba, para buscar los dos camiones Iveco.

El funcionario y los tres agentes municipales viajará en avión hasta Córdoba y la resolución aclara que los pasajes aéreos fueron provistos por la empresa Oscar Scorza Equipos. Los choferes regresarán a Bariloche conduciendo los camiones.

El costo total es de 315.000 dólares, a razón de 30.000 dólares mensuales por el termino de diez meses y con la opción a compra.

Al término de la sesión, la concejal del Frente de Todos, Julieta Wallace, cuestionó que el ejecutivo municipal “tira los proyectos por la cabeza en el Concejo y pretende que salgan las cosa como quiere” y admitió la necesidad de evaluar si el acuerdo no es “ruinoso al comprometerse a un leasing de 10 cuotas en dólares”. Por los montos, también objetó la modalidad de contratación directa.

El secretario de Servicios Públicos de Bariloche, Eduardo Garza, admitió que el proceso de adquisición de los camiones “es largo ya que se fabrican, se plotean y todo esto ya comenzó hace un mes que le dimos el ok a la fábrica de Córdoba”.

Al ser consultado sobre el rechazo del tratamiento sobre tablas en la última sesión, respondió: “Es un tema de los concejales. Yo no tengo tiempo porque la basura la tengo que levantar igual aunque se peleen o dejen de pelear. Los voy a traer igual y si hay que devolverlos, se devolverán”.

Calificó la discusión como “una cuestión política”: “Si tuvieron dos sesiones en dos meses no es problema mío. Yo necesito los vehículos y trabajar en condiciones dignas porque si no, tengo a todos los mecánicos arreglando camiones rotos que no dan más. Que discutan lo que tengan que discutir y cobren su sueldo para resolver un tema. Esto me superó”.