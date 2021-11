El Gobierno estima que Argentina recuperará en 2021 los empleos perdidos por la pandemia

El Gobierno estima que para finales de diciembre la Argentina habrá recuperado todos los empleos registrados privados que perdió en 2020 por la pandemia y del aislamiento social, mientras que la industria manufacturera y la construcción ya están por encima de 2019. Así lo expresó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una rueda de prensa compartida con su par de educación, Jaime Perzcyk, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Esto se dio en el marco del relanzamiento del departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Techint en Buenos Aires.

Sobre la mesa hay muchos puntos de tensión. El primero es el decreto con el cual el presidente Alberto Fernández prohibió el año pasado despidos injustificados y estableció la doble indemnización. Esto vence el 31 de diciembre.

Moroni fue claro: no hay una decisión política ya tomada acerca de si se extenderá o no. “Se analizará si ya todos los sectores han vuelto a la normalidad o si quedan situaciones extraordinarias que atender”, señaló.

Ahora, espera conocer datos para saber cómo están reaccionando laboralmente rubros como el cultural, el gastronómico y el del turismo, que fueron los últimos en retomar sus actividades tras el parate de 2020. No obstante, reiteró que “esta es una norma extraordinaria, no vino para incorporarse al derecho argentino”. Para la UIA, ya es hora de eliminar el “triple cepo” que implica la prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización.

Moroni discrepa con lo del triple cepo. “Les hicimos un beneficio a las empresas”, dijo. Y señaló que habló con dueños de varias pymes y estos le expresaron que, si en medio de la pandemia hubieran seguido el impulso de despedir al 30% o 40% de la planta, ahora estarían pagando indemnizaciones y volvieron a tomar a los mismos trabajadores.

La recuperación de empleos

“En 2020 hubo 700.000 trabajadores suspendidos. De ese total, 630.000 ya se volvieron activos a septiembre de 2021. Y se crearon desde diciembre de 2019 hasta septiembre, 230.000 nuevos puestos de trabajo”, afirmó Moroni.

Los nuevos puestos, dijo el funcionario, se crearon mayoritariamente en la industria manufacturera, la construcción, servicios a las empresas (informática, logística), salud (tanto en el sector público como privado). “En diciembre habremos recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia, como mínimo”, dijo Moroni.

Los datos oficiales indican que, en agosto de 2019, antes de la pandemia, hubo 6.093.756 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. Se tocó un piso de 5.794.612 en julio de 2020. Y hasta agosto de 2021 se alcanzaron los 5.913.764.

Así, hasta agosto de 2021, se estaba 179.992 empleos privados asalariados por debajo del nivel prepandemia. El gobierno confía que, con la reactivación de más sectores, para diciembre se empatará la cifra de dos años atrás.

Los asalariados públicos estaban en 3.187.226 en agosto de 2019. Y en agosto de 2021 eran 3.295.910. La masa de trabajadores públicos está así 108.684 empleos por encima de los niveles prepandemia.

Si se analiza la totalidad del empleo registrado, en agosto de 2019 había 12.151.593 puestos de trabajo “en blanco” y en agosto de este año se alcanzó los 12.169.315. En este caso ya se superó por 17.722 empleos.

Por otro lado, hay 22.429 “Autónomos independientes” menos; 23.954 empleadas de casas particulares menos; 106.418 monotributistas menos; y hay 28.995 monotributistas sociales más.

La pandemia no se fue

El Gobierno y la UIA ven que el frente sanitario está controlado, pero coinciden: “seguimos en pandemia”. Funes de Rioja repasó que España tiene al 90% de su población vacunada con una dosis y sin embargo está teniendo rebrotes, mientras que la situación es más complicada en Alemania, Austria y Países Bajos.

El empresario señaló que hay que impedir que se “baje la guardia” e insistir para que la mayor cantidad posible de trabajadores se vacunen. “Y hay que mirar que internacionalmente no es fácil volver a las restricciones, es natural que la gente se resista”, expresó.

La reforma laboral

Moroni está en desacuerdo con hablar de una reforma laboral. “Hay mecanismos de actualización de las normas laborales que no requieren modificaciones legales. Osea, hay actividades que manejan sus relaciones colectivas a través del convenio”, advirtió.El funcionario insistió con que las normas laborales actuales no son un problema para la generación de empleo privado, como no lo fueron entre 2007 y 2011, el periodo de mayor crecimiento de empleos.

No obstante, consideró que hay sectores que se deben una discusión en materia de convenios colectivos. El Gobierno va a impulsar la apertura de mesas para que se discutan estos temas. “Hay convenios que son del año 75 y tienen categorías que hoy no existen”, dijo. Para la UIA, hay “determinadas cosas” que son susceptibles de ser miradas con la visión de la industria 4.0.

Funes de Rioja señaló que no se trata de pensar en restar derechos laborales sino en regular rubros y sectores que son nuevos y hoy no cuentan con un encuadre legal específico.

Funes de Rioja dijo que la central tampoco encuentra respaldo en la dirigencia política para avanzar contra la “industria del juicio”, que afecta principalmente a las pymes, y señaló que ningún espacio político dialoga con la UIA antes de enviar un proyecto de ley al Congreso, como con el diputado nacional del PRO Héctor Stefani con su iniciativa para eliminar indemnizaciones.

Buenos Aires