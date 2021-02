El "gran encuentro" de Macri con Mascherano y otros exfutbolistas en Qatar

El expresidente Mauricio Macri publicó en las redes sociales una foto que se tomó en Qatar con los futbolistas profesionales, algunos retirados otros en actividad, Digão, Youri, Kaká, Gelson Fernandes, Cafu, Júlio César, Pascal Zuberbühler y Javier Mascherano, más el entrenador francés Arsène Wenger, con quienes aseguró haber mantenido un "gran encuentro".

Macri, en su función de presidente de la Fundación FIFA, viajó el viernes a Qatar para presenciar el Mundial de Clubes que se está realizando en ese país y para recaudar fondos para la organización que encabeza.

Sus actividades incluyen reuniones vinculadas a la presidencia de la Fundación FIFA. Macri tiene previsto encuentros con el emir de Qatar, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani y con el canciller Mohammed bin Abdulrahman Al Than.

Además, tiene previsto visitar Dubai y Abu Dabi, en el marco de un viaje que según su entorno se extenderá por nueve días.

El exmandatario, antes de su viaje a Qatar, estuvo en Villa La Angostura con su familia para descansar y trabajar en su libro autobiográfico "Primer Tiempo", en el que colaboraron dos ex funcionarios de su gobierno: el ex subsecretario de Comunicación Estratégica Hernán Iglesias Illa y el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto.

La publicación está planeada para mediados de marzo y Macri, se prevé, buscará convertir el hecho en una suerte de relanzamiento.

Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, entidad benéfica que lidera proyectos con el fútbol como promotor social, el 28 de enero de 2020.

La designación estuvo a cargo del jefe de la entidad rectora del fútbol mundial, Gianni Infantino.

Agencia Télam