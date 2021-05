El hospital de Loncopué recibió insumos que le faltaban a través de una colecta solidaria

En tan solo un fin de semana, la solidaridad le ganó una vez más a las respuestas oficiales del gobierno de Neuquén. En el hospital de Loncopué faltaban insumos básicos para la atención de la creciente demanda, entonces vecino y trabajadores del hospital iniciaron una colecta el viernes que terminó el domingo con la entrega de todo los recaudado al hospital local. Las respuestas oficiales se demoran por cuestiones burocráticas, según advierten.

Ante el colapso que está generando la segunda ola de contagios en la provincia, el hospital José Cuevas de Loncopué se transformó en una especie de cabecera de la zona, antes de llegar al de Zapala que es el de mayor complejidad en el centro de la provincia. Allí llegan pacientes, por ejemplo, de Caviahue y Copahue, entre otras localidades cercanas.

En medio de esta segunda ola y con su capacidad al límite, como todos los centros de Salud de la Provincia, el hospital de Loncopué necesitaba insumos de manera urgente. Es por eso que la comunidad junto con trabajadores y trabajadoras del Jose Cuevas decidieron poner manos a la obra y armaron una colecta solidaria para dotar a la institución de los faltantes.

"Necesitamos contar con insumos, no los tenemos y salimos a buscarlos a donde sea. Sabemos que la provincia está saturada", señaló Alejandra Paredes, radióloga del hospital en diálogo con AM550. Así como también explicó que por la burocracia se tarda mucho tiempo en "conseguir las cosas por las vías que corresponden".

El hospital necesitaba saturómetros, tensiómetros, termómetros, pero también sábanas y frazadas que con las derivaciones de pacientes van quedando en otros hospitales y no se tiene tiempo de reclamarlas. Se organizaron y en algo más de 48 horas lograron tener una respuesta "alucinante". "Empezamos el viernes por la tarde y la respuesta de los vecinos fue alucinante, supero todas nuestras expectativas", subrayó Paredes.

Además de los aportes individuales, la metalúrgica de la localidad donó pies para sueros y totems para alcohol en gel. Y la concesionaria del cerro de Caviahue se sumó a la campaña e "hizo una donación muy importante", tal como describió la profesional.

Pero el desafío sigue. Es que, tal como explicó la radióloga, en el invierno la localidad sufre la falta de gas y el hospital debe bajar su consumo. Es por eso que necesitarán, sobre todo, frazadas y/o caloventores, para los pacientes que permanecen en el hospital a puertas cerradas.

Sobre la respuesta estatal, Paredes señaló que los insumos faltantes "se piden por las vías que corresponde, pero hoy no podemos esperar". La urgencia de las necesidades fue lo que incentivó a este grupo de personas a inicial la colecta que comenzó de manera informal pero que pretenden ir organizando.

Es que el mayor desafío que enfrentan es poder conseguir un ventilador de traslado para la ambulancia, lo que permite a los pacientes llegar más estables al destino.

El hospital José Cuevas es de complejidad III B, y por ello no cuenta con kinesiólogos. Paredes señaló que en la localidad hay profesionales recibidos y residentes de Loncopue que "serían de mucha utilidad para que las internaciones no sean tan prolongadas", pero que una vez más las trabas administrativas no permiten que se los contrate, ni siquiera de forma excepcional por las necesidades que desnudó esta segunda ola de coronavirus en Neuquén.