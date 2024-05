La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó el Pulitzer 2024 por el libro en el que cuenta el femicidio de su hermana

«El invencible verano de Liliana», el libro que la revista Time incluyó de los 100 que hay que leer, le acaba de dar a su autora, la mexicana Cristina Rivera Garza el premio Pulitzer 2024. El texto, mezcla de memoria y periodismo de investigación, relata el feminicidio del que fue víctima su hermana.

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Pulitzer En la publicación se felicitó a la integrante de El Colegio Nacional por ganar en la categoría “Memorias y Autobiografías”, además de nombrar a las casas editoriales que ayudaron a la reproducción del libro. “Felicitaciones a @criveragarza, @HogarthBooks, @randomhouse y @UHouston. #Pulitzer”.

En el anuncio, los premios Pulitzer describen la obra de la autora, de 59 años, como “una prosa luminosa y poética, done Rivera Garza rastrea la historia de su hermana, describiendo todo, desde el romance inicial de su hermana Liliana con un hombre apuesto pero posesivo y de mal genio hasta ese conmocionante último verano de 1990 cuando su hermana fue asesinada”.

La institución que otorga los premios Pulitzer añadió en su comunicado que Rivera Garza utilizó sus habilidades como académica, novelista y poeta para recopilar y seleccionar evidencia como cartas escritas a mano, informes policiales, cuadernos escolares y entrevistas con los seres queridos de Liliana para documentar la vida de su hermana. El resultado es un libro en el que la autora confronta el trauma de perder a su hermana y examina cómo esta tragedia continúa moldeando quién es ella y por qué lucha hoy.

“El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Llevaba años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir (…) La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él”.

“‘El invencible verano de Liliana’ es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja”. De acuerdo a lo que detalla la propia autora en el texto, el libro fue un regalo para la existencia de su hermana, pero también un recordatorio para todas las mujeres de que “al patriarcado lo vamos a tirar”.

El femicida, González Ramos ha evadido a la justicia, pese a que tiene una orden de aprehensión por el asesinato -ahora identificado como femicidio- de la joven.

En la génesis del libro que tanta repercusión tiene, hubo un descenso al dolor de la memoria. Hace apenas unos años, Cristina Rivera Garza, que hoy tiene 59 años, visitó a sus padres y les pidió revisar las cajas de cartón donde guardaban las pertenencias de su hermana Liliana, cerradas durante 30 años. No sabía qué iba a encontrar, no había podido abrir aquellas cajas antes. “Tuve acceso a lo que he llamado el archivo afectivo. Transcribir cada carta, notita, lo que fuera. Para tratar de que quedara muy claro en mi cabeza con qué estaba tratando”, contó. En sus talleres, Rivera Garza recomienda a sus alumnos que reescriban. Algunos creen que es un ejercicio pesado, pero ella insiste: “Parece que no estamos haciendo nada cuando reescribimos exactamente la misma frase, pero algo le pasa a nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, cuando hacemos que una oración de alguien más atraviese todo nuestro sistema de respiración, de conciencia y de percepción. Entonces eso hice. Transcribí todos los papeles”.

Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en 1964 y vive en Estados Unidos desde 1989. Estudió sociología urbana en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en Historia de América Latina en la Universidad de Houston.

Su formación académica la inició como licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que la maestría y doctorado en Historia Latinoamericana la obtuvo en la Universidad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Sus temas favoritos son la migración, las historias entre la frontera norte de México y el sur de los EEUU, la identidad, la salud mental, los estudios de género, la necropolítica y las condiciones de las obras literarias.