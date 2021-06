El Indio Solari contra Macri: “No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana”

El Indio brindó una extensa entrevista a la AM 1270.

Carlos "El Indio" Solari criticó duramente al expresidente Mauricio Macri. "No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana", sostuvo. Las declaraciones las hizo al brindar una entrevista en Radio Provincia a Marcelo Figueras, el editor de Sinceramente de Cristina Fernández. La nota se dio en el marco de la presentación del libro "La vida es una misión secreta".

"El último paso que han dado es ese, de cagarse en todas las mentiras. Se nota todo, no han podido ocultar nada, ni el fiscal mayor, que hay grabaciones, imágenes en Pinamar", señaló El Indio sin mencionar a Carlos Stornelli, luego de que su entrevistador hiciera referencia a la frase del expresidente que reveló mirar Netflix por las tardes noches durante su mandato.

En ese sentido, el líder de Los Fundamentalistas se refirió al gobierno de Macri como un "régimen". "No vi a nadie del régimen que antecedió que esté complicado con la cana". Acto seguido apuntó contra Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el exasesor judicial del macrismo.

En otro tramo de la entrevista defendió al Gobierno Nacional frente a las restricciones por la pandemia. "Hay un montón de gente implicada en delirio, son casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas", apuntó.

"Los dueños de los medios son gente de mierda- continuó el artista- Ellos tienen la ventaja de la fuerza bruta, de la potencia. Lo que no entiendo es que gente que haya ido al secundario o tiene una instrucción siga creyendo en las pelotudeces que se dicen".

#Macrismo “No vi a nadie del régimen que nos antecedió que este complicado. No han podido ocultar nada: ni el fiscal más importante que tenían, hay grabaciones e imágenes del tipo hablando, y está todo igual”.



🎙️ @Indio_Solari_ok pic.twitter.com/BswF0vlJfL — Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) June 8, 2021

"La vez pasada me cuestionaba cómo una señora, esta gorda que está con el batón en la carnicería hablando pestes de la vacuna rusa, puede enjuiciar a la ciencia rusa, una de las ciencias más revolucionarias que ha habido. No sabe nada y, sin embargo, de eso está llena la calle", añadió.

"Ahí anda la gente ignorando cosas elementales", continuó y agregó: "Lo lógico es que se está muriendo gente, no era una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia".

Carlos "El Indio Solari" también habló de su nuevo libro "La vida es una misión secreta" y cómo lleva el mal de Parkinson.

"Mi sueño hubiese sido, que no lo hice de haragán, hacer una especie de historia completa con un CD, un libro, un video y hacer un universo, y sostenerlo desde distintas disciplinas", explicó.

"Estoy todo el tiempo haciendo ahora, para que esta enfermedad de mierda no me castigue todo el tiempo. Me abstraigo haciendo las cosas, el problema es cuando despierto, que se viene toda una avalancha", amplió.