El instituto municipal está de paro

La caja jubilatoria municipal no atenderá al público por medidas de fuerza, informaron los trabajadores del sector. La protesta se cumplió hoy y continuará mañana porque los municipales exigen, según se indicó, una disculpa pública del administrador José Arnoldo Martínez, tras la conferencia de prensa del miércoles, que devino en asamblea.



La conferencia reveló detalles de cómo se había llegado al rojo previsional en 2018, con un fuerte énfasis en la falta de aportes patronales, préstamos al municipio por acuerdos de aportes no reintegrables y desmanejos internos de la administración.



“Esto está motorizado por el hijo de Monzani (en referencia al jefe comunal Guillermo Monzani), que es asesor legal en el IMPS desde 2015”, dijo ayer Martínez.



El dato 522 millones de pesos es el rojo de la caja previsional municipal, según el titular del IMPS, José Arnoldo Martínez.

Indicó que Federico Monzani figura en la comunicación de la medida de fuerza. Según se describió, la disconformidad surgió por los dichos de Martínez que tildó a los trabajadores del IMPS de “personal con privilegios” en los cuales no confiaba. Martínez aseguró ayer que no era responsable de mensajes con cifras de sueldos que circularon por whatsapp y sostuvo que la disconformidad correspondía al ajuste que tomó en el instituto, como el quite de las horas extras, la disminución de viáticos y movilidad, la adecuación al horario de la administración central y el corte del uso de los vehículos para fines personales. “Se divulgó información falaz de la que no soy responsable”, sostuvo Martínez. Dijo que esta situación había sido explicada a los trabajadores, pero no habrían quedado conformes.



El 27 de noviembre habrá elección de consejeros en el IMPS y el conflicto está teñido de esta circunstancia.