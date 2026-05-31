Quién era el hombre que murió en un choque en Rincón de los Sauces este domingo: cómo está el acompañante

Un trágico incidente vial ocurrió este domingo 31 de mayo en Rincón de los Sauces. Un hombre murió luego de que su auto chocara contra un poste de electricidad. Qué se sabe del estado de salud de la persona que iba en el asiento del acompañante.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, el hecho sucedió cerca de las 5, en la intersección de las calles Belgrano y Córdoba.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el comisario Félix Caporaso de la Dirección Seguridad de Vaca Muerta, señaló que parte del incidente vial se puede apreciar a través de unas cámaras de video.

Allí, pudieron determinar que el vehículo circulaba a alta velocidad por la calle de ripio. Si bien no se ve el momento del impacto, se escucha el instante en el que se estrella contra un poste de electricidad.

Producto del siniestro, murió el hombre que iba manejando el Fiat 147. La víctima fue identificada como Juan Alberto Cabrera, un hombre de 38 años oriundo de Rincón de los Sauces.

Qué se sabe del estado de salud del acompañante

Por otra parte, el hombre que iba sentado en el asiento del acompañante fue trasladado al hospital local producto de diversas lesiones luego del incidente vial. En horas de la noche, confirmaron que continúa internado en observación, pero su cuadro no reviste gravedad.