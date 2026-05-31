Cayó un hombre con pedido de captura, cocaína y una moto adulterada durante un control en Neuquén

Los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial para su análisis y resguardo judicial.

Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por personal de la División Motorizada (Demose) durante un operativo de prevención en el que se constató que tenía un pedido de captura vigente. Además, los efectivos secuestraron una motocicleta sin patente y hallaron entre sus pertenencias casi 100 gramos de cocaína.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 11:53 en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham. Mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo, los motoristas observaron una motocicleta Honda XR 150 roja que circulaba sin dominio colocado, por lo que decidieron interceptarla para identificar a su conductor.

Un pedido de captura y una moto bajo sospecha

Al verificar los antecedentes del hombre, los efectivos comprobaron que registraba un pedido de captura vigente. Paralelamente, al inspeccionar el rodado advirtieron presuntas irregularidades en la numeración del chasis, situación que motivó el secuestro preventivo de la motocicleta.

Tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados a la comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales y realizar las pericias correspondientes.

El hallazgo de cocaína y otros elementos

Ya en la dependencia policial, intervino personal especializado de Antinarcóticos. Durante una requisa sobre las pertenencias del demorado se encontró una sustancia que fue sometida a pruebas de campo.

Según informaron fuentes policiales, el análisis confirmó que se trataba de 97 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas —pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares—, una balanza de precisión, una munición y dos armas blancas.

Investigación en curso

La causa quedó bajo intervención judicial mientras avanzan las diligencias para determinar el origen de los elementos secuestrados y la situación procesal del demorado.

En paralelo, personal de Antinarcóticos realizó las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. También se desarrollan pericias sobre la motocicleta para establecer si existió una adulteración en la numeración identificatoria del chasis.