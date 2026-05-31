El BCRA quedó al borde de alcanzar una meta clave: el salto en las reservas y cómo impacta el pago de deuda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró mayo 2026 con fuertes compras en el mercado cambiario. La entidad sumó US$ 70 millones durante la jornada del viernes y el acumulado anual ya representa más del 97% de la meta de divisas fijada para este año.

Desde que arrancó el nuevo esquema en enero, el BCRA encadenó 97 días consecutivos con saldo a favor y logró sumar US$ 9.751 millones a sus reservas.

Solo en la última semana, las operaciones inyectaron US$ 761 millones. Este ritmo de adquisición empujó el total de compras de mayo a los US$ 2.596 millones.

Racha ganadora y dólares del campo

Sobre las proyecciones a corto plazo, la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) analizó el escenario cambiario. Los especialistas remarcaron en un informe que “con la cosecha gruesa recién comenzando a desplegar plenamente sus flujos, abril y mayo probablemente estén marcando un piso para las compras del Central de cara a los próximos dos meses”.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que los mayores ingresos agrícolas todavía no entraron al mercado.

Este factor le dará un mayor margen de maniobra al Gobierno en el corto plazo para engrosar sus arcas, ya que, en base a esto, las estimaciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

Salto en las reservas y pago inminente de deuda

A nivel oficial, las reservas brutas llegaron a los US$ 48.191 millones al cierre de la semana. Ese día puntual el incremento fue de US$ 320 millones. A su vez, a lo largo de todo el mes la suba totalizó unos US$ 3.708 millones. El monto representa la marca más alta en casi siete años.

La consultora Invecq destacó al medio ya citado el repunte en la emisión de deuda privada y provincial para explicar la mejora financiera.

“En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los US$ 1.600 millones —más de lo emitido durante todo el mes de abril—, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, detallaron.

El impulso reciente responde al desembolso de US$ 1.000 millones que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de la semana. Sin embargo, el Estado deberá afrontar de forma inminente un pago por el bono Bopreal Serie 3. Esta obligación demanda unos US$ 1.020 millones de capital —más un 3% de interés por los rendimientos— y absorberá gran parte de los fondos frescos que envió el organismo internacional.