El lateral chileno que quiere Boca y que ya fue tentado por Riquelme

Mauricio Isla tiene vínculo con el Fenerbahce de Turquía hasta el 30 de junio.

El chileno Mauricio Isla reconoció que hace seis meses fue tentado por Juan Román Riquelme para sumarse a Boca, pero decidió priorizar su compromiso con el Fenerbahce turco. Ahora, con su contrato a punto de vencer a fines de junio, el lateral tiene decidido no renovar y buscar un nuevo destino. ¿Será Boca?



Si bien seguramente el futbolista de 31 años tiene varias opciones para continuar su carrera, lo cierto es que ya confesó haber sido seducido por Riquelme y que ganas de ir a Boca no le faltaban. “Me llamó él directamente por teléfono. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: ‘¿A quién no le gustaría jugar en Boca?’. Sin embargo, tuve que decirle que quería cumplir mi contrato con Fenerbahce. De todas maneras, no lo descarto a futuro”.

El futuro ya llegó y ahora Isla podría convertirse en el primer refuerzo de un Boca que buscará revalidar su título de campeón cuando la pelota vuelva a rodar en Argentina.



Claro que además del interés del Xeneize, hay otros clubes que quieren los servicios del lateral y uno de ellos no es indiferente a Isla. Universidad de Chile ya se anotó en la carrera por fichar al jugador, quien simpatiza por esos colores.

“Yo desde chico soy hincha de la U, mi madre es hincha de la U, mi máximo ídolo es Marcelo Salas”, aseguró Isla .

La otra opción que manejan los representantes del futbolistas es que renueve en el Fenerbahce después del 30 de junio.